ترامب يلوح بالرد العسكري بعد هجوم ارامكو

وطن: اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن المحققين الأمريكيين لديهم “سبب للاعتقاد” بأنهم يعرفون من قام بشن هجمات ضد منشأة نفط سعودية رئيسية، وتعهد بأن أمريكا على استعداد للرد بشكل عسكري، اعتماداً على نتائج التحقيق.

ولم يحدد ترامب من يعتقد انه المسؤول عن هجمات الطائرات بدون طيار، السبت، إلا أن المحققين الأمريكيين أشاروا في وقت سابق إلى إيران.

وقال ترامب في تغريدة نشرها على تويتر: “لقد هوجمت إمدادات النفط في المملكة العربية السعودية، هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، نحن على استعداد للرد، وفقا لنتائج التحقيق، نحن ننتظر أن نسمع من السعودية حول من يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم، وسنمضي قدماً بعد ذلك”.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، سمح ترامب باستخدام احتياطيات النفط الطارئة في ولاية تكساس، وغيرها من الولايات، بعد تعرض منشآت نفط سعودية للهجوم، مما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار النفط عند فتح الأسواق يوم الإثنين.

وتابع: “لقد أبلغت، أيضاً، جميع الوكالات المتخصصة بالإسراع في الموافقة على خطوط أنابيب النفط الموجودة حالياً في عملية التصاريح في تكساس”.

وأسفرت الهجمات على المنشآت النفطية بالسعودية عن قطع 5.7 مليون برميل من انتاج النفط الخام، أي أكثر من 5 في المئة من امدادات العالم اليومية.