اعلان الاعتصام المفتوح امام منزل الأسير المضرب سلطان خلف

رام الله- وطن: أعلنت القوى الوطنية والاسلامية وبلدية برقين الاعتصام المفتوح، اليوم الاثنين، امام منزل الاسير سلطان خلف المضرب عن الطعام لليوم 61 احتجاجا على اعتقاله الإداري، وذلك بعد دخوله مرحلة حرجة حيث انه مهدد بالاستشهاد في اي لحظة.

وكانت زوجة الاسير خلف ناشدت عبر وطن لمساعدة زوجها للافراج عنه لخطورة وضعه الصحي، حيث انه وبحسب المحامية احلام حداد فإنه أصبح يعاني من خلل في الدماغ وتقرحات في الفم وضعف شديد في الرؤية وشهقة مستمرة ولا يستطيع القيام بأي حركة.