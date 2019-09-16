المعلم الموقوف عن عمله خالد شبيطة لوطن: اتهِمت بالتحريض وأوقفوني عن العمل دون ذكر أسباب مقنعة

وطن: أعرب المعلم الموقوف عن عمله خالد رشاد محمود شبيطة، عن استهجانه لاستمرار توقيفه عن العمل كمدرس في مدرسة ذكور عزون الوسطى بقلقيلية، وتشكيل لجنة تحقيق معه، بتهمة التحريض عبر " فيس بوك" ونشاطه النقابي.

وقال شبيطة في حديث لبرنامج " شد حيلك يا وطن" والذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الاعلامية :"حصلت على كتاب بوقفي عن العمل ولم أعلم السبب، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق في الامر ، ولم يبلغني أحد بالسبب المباشر للتوقيف، وانا انتظر كما الآخرين.. وقيل لي بأني احرض وتم وضع أسباب عامة وخاصة ولم أطلع عليها".

وأوضح بأنه قد وجهت له أصابع الاتهام بالتحريض عبر "فيس بوك" وبفعل دعواته للاستنكاف عن العمل. وقال : " لا استخدم التحريض، واعبر عن رأي، وكلماتي عادية، وكانت تتضمن عبارات مفادها ( بأن لا نسكت، ونحن متأثرون جميعا من الازمة، وعلينا التحرك)".

يذكر أنه في عام 2016، تسلم شبيطة إنذاراً نهائياً وكأحد منسقي إضراب المعلمين انذاك، وبسبب "إستمراره بالإضراب غير الشرعي ومخالفة قرار الرئيس محمود عباس" بحسب ما وصفت الوزارة في الكتاب الرسمي الموجه له.

ووجهت مديرية تربية وتعليم قلقيلية، بتاريخ 11/9/2019 كتابا للمعلم شبيطة، تفيد به توقيفه عن العمل، استنادا للمادة (93) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، والمادة (144) من اللوائح المنظمة لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني، حيث تقرر توقيفه عن العمل اعتباراً من تاريخ التبليغ ولحين انتهاء أعمال لجنة التحقيق.

وأوضح شبيطة خلال حديثه بأنه وبفعل تأثره بالأزمة المالية التي مر عليها 8 أشهر، فد دعا عبر صفحته الخاصة على موقع "فيس بوك" المعلمين باطلاق احتجاجات واستنكافهم عن العمل لحين توفير حقوقهم.

وقال : "في بداية الأزمة كنت مناصراً للتوجه الوطني وبفكرة الصمود التي دعت لها الحكومة، لكن رغم صمودنا علينا أن لا نصمت، ودعوت لاحتجاج واستنكاف عن العمل، في ظل وجود ازمة مالية، وجميعنا نقع تحت احتلال".

وتابع شبيطة والذي كان يعمل مدرسا لمادة التكنولوجيا للصفوف الثانوية لاكثر من 15 عاماً: أقول لزملائي المعلمين التغيير يبدأ منكم وانتم من وقع الظلم عليكم، وما نحتاجه سياسة حكيمة تنصفنا".

وتابع حديثه : " بفعل ضيق الوضع المادي والناجم عن الأزمة، استجاب 300 معلم للنداء بعد ان اتفقنا على أن ندق جدران الخزان، واعلنا اضرابا لمدة 3 ايام، وهذا حق مكفول لنا بحسب القانون المدني".

وأكد المعلم شبيطة التزامه الكامل بوظيفته وعدم تقصيره بمهنته كمعلم، غير أنه قد جرى توقيفه أمام زملائه بالعمل مما تسبب له بأثر نفسي ومجتمعي وخلق حالة من التوتر لديه.

وقال في نهاية حديثه: " تم استغلال قانون الخدمة المدنية وبتوقيفي عن العمل، وقد تم منحي عقوبة تأديبية بالتوقيف، وقد شكلت لجنة في النظر في اللاشيء... لا اعلم ما السبب !"

ويذكر انه في عام 2012 اعلن شبيطة عن اضرابه لمدة 22 يوماً للمطالبة باصلاح عمل اتحاد المعلمين، فيما لم يتم توقيفه عن العمل انذاك، وقد خصمت أيام الاضراب من راتبه الخاص ونقل للعمل في مدرسة أخرى.