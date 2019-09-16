الإسلامي الفلسطيني يدعم مدرسة الجنان الاساسية المختلطة

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني، دعما لمشروع صيانة مرافق مدرسة الجنان الاساسية المختلطة في بيتونيا، وشملت الصيانة المكتبة والمقصف المدرسي والمشارب وتركيب مظلة وأبواب جديدة، وذلك بإشراف ومتابعة من قسم الأبنية المدرسية في مديرية التربية والتعليم.

وتم الاحتفال بانتهاء أعمال الصيانة، بحضور مدير التربية والتعليم باسم عريقات ومديرة المدرسة باسمة صواف ومن البنك رائق عمر مدير منطقة الوسط ومدير فرع الماسيون سامر قرعان ومدير مكتب بيتونيا سامر الريماوي، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية والمعلمات ومجلس الأمهات.

ويهتم البنك الإسلامي الفلسطيني بدعم قطاع التعليم ويخصص له جزءا كبيرا من ميزانية برنامج المسؤولية المجتمعية، ويقوم بدعم بنيته التحتية وفعاليته المختلفة لإيمانه بأن التعليم هو الطريق الأهم لتحقيق النمو وبناء الحضارة والإنسان.

ويقدم البنك دعمه للمؤسسات التعليمية في مختلف محافظات الوطن ويحرص على أن تكون مساهماته ذات أثر ايجابي ومستدام، ولم يقتصر دعمه على الجانب المادي والمعنوي بل امتد لتفعيل صيغة تمويل الإجارة الموصوفة في الذمة – برنامج تقسيط الرسوم التعليمية- لتمكين الطلاب من الحصول على الخدمة التعليمة في مختلف المراحل وتسديد الرسوم المترتبة على ذلك على شكل أقساط.

من جهته،أعرب مدير التربية والتعليم باسم عريقات في كلمته عن شكره لإدارة وموظفي البنك الإسلامي الفلسطيني على دورهم وجهودهم في دعم ومساندة العملية التعليمية، وفق الخطط التي ترتئيها وزارة التربية والتعليم. داعيا القطاع الخاص الى المزيد من الرعاية والدعم للنهوض بواقع التعليم والمدارس.