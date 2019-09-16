خبير الخرائط تفكجي لوطن: ضم الأغوار يعني سرقة 27% من مساحة الضفة (ما يعادل مليون ونصف كم مربع)

رام الله- وطن: قال خليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، إن ضم الاحتلال لمنطقة غور الأردن، يعني ضم نحو 27% من مساحة الضفة الغربية، اي ما يعادل مليون ونصف كم مربع.

وخلال حديثه في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، عبر شبكة وطن الاعلامية،أضاف تفكجي أنه ومنذ عام 1967 حتى اليوم، لا فرق بين اليمين الاسرائيلي أو اليسار تجاه الضفة والقدس، وموضوع ضم الاغوار ليس بجديد، فقبل عام 1977 عندما جاء الليكود طرح ذات الموضوع ولكن مع تغيير الاسماء.

وكشف تفكجي أن قضية غور الاردن، تشمل مسار نهر الاردن بالجبال المشرفة على المنطقة الممتدة من شمال النبي موسى مرورا بمخماس الى الطيبة ورمون، ثم تتجه شمالا حتى الجفتلك ومنطقة طوباس حتى تصل جنوب بيسان،

ماذا تعني منطقة النبي موسى لنتنياهو؟

رد تفكجي، "هذا الامر يعني الحديث عن مشروع للقدس عام 2050، والذي يقضي بإقامة اكبر مطار في منطقة الشرق الاوسط، اي تنقل 35 مليون مسافر و12 مليون سائح، ويتكلم عن القدس الكبرى، مؤكدا ان ماجاء به نتياهو اليوم هو ليس ضرب عشواء، وحتى لو فاز اليسار، فإنهم يعتبرون غور الاردن جزءا من الدولة العبرية.

وحول موقف الاردن، قال "هناك اتفاقيات مابين الاردن و"اسرائيل"، واستنادا لها فإن منطقة غور الاردن منطقة محظورة، لا تستطيع اي طائرة اردنية ان تحلق غرب عمان، بالتالي هذه المنطقة ساقطة عسكريا، غور الاردن الذي يبدأ من 5 كم من الشمال حتى 25 كم في الجنوب يكون تحت السيطرة الاسرائيلية، كما يمنع اي تواجد عسكري اردني فيه".

وأكد على ان الاردن ستتضرر بشكل كبير جدا من المشروع الاستيطاني، "القضية حساسة جدا وتتثمل بأن الدولة العبرية ستكون موجودة على الجسر، ستسمح لمن يشاء وتعتقل من يشاء وتكون مسؤولة عن القادم و الخارج الى فلسطين".

وعن اساس المشكلة يوضح تفكجي، أن ثلث الضفة الغربية فارغ وهذه مشكلة الشعب الفلسطيني، لم يستغل أرضه ومساحاته الفارغة، هناك تجمعات بدوية لانعترف بها، فمثلا لم نعترف بالخان الاحمر حتى حاولت اسرائيل مصادرته وتهجير سكانه واعترفت القيادة به لاول مرة بأنه تجمع فلسطيني.

وتابع، "لدينا مشكلة بأن هذه المناطق الفارغة يوجد امكانية لضخ مزيد من السكان فيها، ولكن يتطلب الامر توفير الماء والكهرباء، معتبرا أن هناك تقصيرا فلسطينيا في هذا الجانب".

وفي سياق متصل، وفي رده على اعلان سلطة الاراضي بأنه لا تتوفر لديها معلومات او تسجيلات للاراضي في المناطق المصنفة(ج)، وان عمليات الشراء والبيع تتم عن طريق الحاكم العسكري في بيت ايل، قال: "ثلث الضفة فيها تسوية كاملة (منطقة نابلس حتى جنين)، هناك بعض المناطق في الاغوار لم تجرِ عليها تسوية فعمليات البيع تجري عن طريق الوكالات الدورية، بالتالي السلطة عندما تبدأ في عملية التسوية في المنطقة هي تحافظ على الفلسطينين وعلى عملية التزوير واملاكها كدولة، وواجبها كدولة ان تجري عملية التسوية وان تفاوض عليها".

وتابعت اسرائيل اصدار قراراتها حتى اعطت للمستوطنين تصريحا بإمكانية الشراء في الضفة، وشدد تفكجي على ان هذا الامر خطير جدا، اي الاعتراف بأن المستوطن اصبح بمكانة المواطن الفلسطيني.

وأردف "في القانون الاردني لا يمكن ان تبيع الا للفلسطيني او من يحمل الجنسية العربية، والاسرائيلي اجنبي، لكن هم اعتبروه انسانا مقيما، أي مواطنا اسرائيليا في دولة فلسطين، بالتالي يسمح له الشراء.

المقابلة كاملة: