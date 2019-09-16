الاحتلال يتوغل بشكل محدود شرقي خانيونس

غزة- وطن: توغلت جرافتان عسكريتان للاحتلال شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه الأراضي الزراعية.

وأفادت مصادر محلية بتوغل جرافتين عسكريتين من نوع D9 انطلاقًا من "بوابة النجار" شرقي بلدة خزاعة، وشروعهما في أعمال تجريف باتجاه الجنوب.

وأوضحت أن الجرافتين سارتا بمحاذاة السياج الأمني حتى بلدة عبسان المجاورة.

وذكرت ذات المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار من موقعي "كيسوفيم" و"الأحراش" شرقي بلدة القرارة، وموقع "أبو مطيبق" شرقي مخيم المغازي، تجاه رعاة الأغنام والأراضي الزراعية وسط القطاع وجنوبه.