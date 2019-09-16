"سوناتا 2020" و"لو فيل روج" من هيونداي إلى القائمة النهائية في الجوائز العالمية للتميز بالتصميم 2019

وطن: حظي طرازان من طرز مركبات هيونداي موتور بتقدير عالمي رفيع بالإعلان عن تأهّلهما إلى القائمة النهائية في الجوائز العالمية للتميز بالتصميم. وارتقى الطراز سوناتا 2020 الجديد كلياً والطراز لو فيل روج المستقبلي النموذجي إلى القائمة القصيرة والنهائية من المركبات المرشحة للفوز بالجوائز العالمية للتميز بالتصميم 2019 التي تنظمها وتمنحها جمعية المصممين الصناعيين الأمريكية، وذلك لقاء الابتكارات الفنية والهندسية الجريئة في تصميمهما.

وتكرّم هذه الجوائز المرموقة التميز في التصميم الذي يساهم في تحسين مستويات الحياة وتوسعة حدود الإبداع والهندسة في فئات مثل السيارات والنقل، واستراتيجيات التصميم، والتقنيات الاستهلاكية، والبيئة، وغيرها.

وبهذه المناسبة، أعرب سانغ يوب لي النائب الأول للرئيس ورئيس مركز هيونداي العالمي للتصميم، عن فخره بالترشح إلى القائمة النهائية في الجوائز العالمية للتميز بالتصميم المرموقة، مؤكداً أن "هدفنا النهائي يكمن في تجاوز البعد الجمالي للتصميم والوصول إلى ما وراء التصميم بحدّ ذاته"، وقال: "نجحت هيونداي من خلال توظيف فلسفة التصميم "الرياضي المؤثر" Sensuous Sportiness الجديدة في الطرازين سوناتا ولو فيل روج النموذجي، في أن تعكس صورة هدفها المتمثل بابتكار مركبات مرغوب بها وتتمتع بقيمة عاطفية عالية".

وتمتاز المركبة الجديدة كلياً سوناتا 2020 بتصميم كوبيه بأربعة أبواب، يتسم بشدّ واضح على الجانب يمزج بتناغم خطوط الجسم الطبقية مع الإطار الديناميكي الهوائي للمركبة، التي روعي في تصميمها التنسيق الدقيق بين الأشكال المقعرة والمحدّبة لتسليط الضوء على طابعها الحسيّ وسقفها المنحني الممتد حتى مؤخرتها. كذلك تتسم سوناتا بميزة أخرى من عديد المزايا الجذابة تتمثل بالطابع الرياضي القوي الذي يُبرزه غطاء المحرك العريض والطويل متعدد المستويات، فضلاً عن وقفتها منخفضة التعليق وخط سقفها الأنيق والضوء الخلفي الواسع الذي يُضفي مزيداً من الحس الرياضي على المركبة. ويقلّ متوسط ارتفاع سوناتا 2020 (بما يشمل غطاء الصندوق الخلفي) ببوصة واحدة تقريباً عن أيٍّ من طرزها السابقة.

من جانبه، يُمثل الطراز لو فيل روج قراءة تفسيرية مبتكرة لروح هيونداي للتصميم الرياضي التي كانت قُدمت لأول مرة في مركبة كوبيه نموذجية من هيونداي في العام 1974 من قبل مصمم السيارات الإيطالي الشهير جورجيتو جوجارو. وتجسد المركبة النموذجية هذه فلسفة هيونداي للتصميم الرياضي المؤثر عبر إحداث تناغم كامل بين عناصر التصميم الأربعة: التناسب والتركيب البُنيوي والتشكيل والتقنية، وتجمع في وقت واحد بين الجماليات اللافتة والوظائف العملية.

وقد مكّن هذا النموذج مصممي هيونداي من إنشاء سيارات متناسقة وجذابة بخصائصها الجمالية والوظيفية. وتأتي مركبة لو فيل روج بأبعاد فريدة من نوعها بفضل قاعدة العجلات الطويلة والعجلات الكبيرة والامتدادات الأمامية والخلفية القصيرة. كما تتيح المسافة بين لوحة القيادة والمحور الأمامي للعجلات وضعية قيادة مريحة للسائق، في حين يكمل خط السقف الانسيابي المظهر الديناميكي المتدفق للمركبة.

وانتهى سانغ يوب لي إلى القول إن شركته حريصة على إضفاء "سمات كاريزمية متنوعة ومبتكرة على كل فئة من فئات مركباتها، سعياً منها لجعل علامة هيونداي أكثر العلامات المرغوب بها في عالم السيارات"، مؤكداً استمرارها في تطوير طرز إبداعية متميزة.

تجدر الإشارة إلى أن الجوائز العالمية للتميز بالتصميم هي منافسات عالمية بارزة تكرّم وتدعم التميز في التصميم عبر مجموعة واسعة من القطاعات والتخصصات. وتُنظّم الجوائز سنوياً من قِبل جمعية المصممين الصناعيين الأمريكية، وتخضع الطلبات المقدمة إليها لتحكيم لجنة متخصصة وفق معايير مثل الابتكار في التصميم، ومنافع الاستخدام، والمنافع التي تعود على العملاء، والمنافع التي تعود على المجتمع، والجماليات المناسبة.