فيديو| اشتية: حديث نتنياهو عن ضم الأغوار كلام باطل.. وسنعمل لتعزيز صمود شعبنا هنا

وطن: اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية أن حديث رئيس وزراء الاحتلال بينيامين نتنياهو عن ضم الأغوار كلام باطل وغير قانوني، وأنه لا شرعية لوجود المستوطنين في هذه المنطقة، وفي كل الأراضي الفلسطينية.

وخلال اجتماع الحكومة في قرية فصايل، الإثنين، قال اشتية إن الحكومة ستعمل كل ما تستطيع لتعزيز صمود شعبنا في الأغوار.

وأضاف "وجودنا في فصايل تأكيد أن الفلسطيني ولد ليكون موجودا على هذه الأرض، وأن الأغوار جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين."

ولفت إلى ان الحكومة ستعمل لإحياء المنطقة، لتكون حديقة خضار وفواكه فلسطين، كما كانت عليه في السابق.

وأشار إلى أن فلسطين "ستقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها الأراضي الفلسطينية في الأغوار".

وأضاف: " إذا قامت إسرائيل بخطوة حمقاء بالضم، يعني أنها أنهت كل الاتفاقيات الموقعة، هذا كلام انتخابي لا يغير الحقائق على الأرض".

وقال: " الحكومة ستتخذ قرارات من شأنها تعزيز صمود المواطنين في الأغوار، واجتماع الحكومة في الأغوار لتأكيد على هويتها الفلسطينية".

والأحد، عقدت حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي في منطقة الأغوار، برئاسة بنيامين نتنياهو.

وجدد نتنياهو، خلال الاجتماع، تعهّده بضم مناطق في الأغوار وشمال البحر الميت، إن نجح بتشكيل الحكومة المقبلة، حال فوزه بالانتخابات المقررة الثلاثاء.

وتبلغ مساحة الأغوار وشمال البحر الميت، نحو 1.6 مليون دونم، وتعادل نحو 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.