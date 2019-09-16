أبو شرار لوطن: "ريحة القضاء واصلة لآخر الدنيا".. وسنستمر باصلاحه لو لم يتبق سوى 50 قاضيا

رام الله – وطن: عاد ملف احالة القضاة للتقاعد، من قبل الرئيس محمود عباس بموجب تنسيب مجلس القضاء الاعلى الانتقالي، ليثير النقاشات والجدل حول مدى قانونيته.

وأصدر الرئيس عباس، الأحد، قرارا بإحالة عدد من القضاة إلى التقاعد المبكر، بناء على تنسيب مجلس القضاء الاعلى الانتقالي.

ابو شرار: رائحة القضاء واصلة لآخر الدنيا وسنستمر باصلاحه لو بقي 50 قاضيا فقط

وقال رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي عيسى ابو شرار لوطن، إنه لم تصدر حتى اللحظة المراسيم الرئاسية المتعلقة باحالة القضاة للتقاعد بشكل قانوني، لافتا الى ان المجلس قام بالتنسيب للرئيس بهذا الامر، لكن لم يتم استلام اي قرار من مكتب الرئيس بشكل رسمي.

واكد ابو شرار أن هناك اصلاحا حقيقيا للقضاء يجري العمل به، يستند الى معطيات حقيقية تؤدي لاحالة القاضي للتقاعد والاستغناء عن خدمته، مضيفاً "نحن مؤتمنون على هذا الجهاز، ومعنيون باصلاح القضاء وتطهيره من كافة الشوائب التي ادت الى زعزعة ثقة المواطن في قضائه."

وحول مدى قانونية تنسيب مجلس القضاء الاعلى للرئيس باحالة القضاة للتقاعد، ومدى انسجامه مع قرار المحكمة الدستورية الذي صدر قبل ايام، اكد أبو شرار ان ذلك لا يخالف قرار المحكمة الدستورية، لأن التنسيب تم استنادا الى قانون التقاعد العام، والذي يقضي أن أي شخص منضم لقانون التقاعد العام يجوز احالته للتقاعد بعد مضي 15 عاما على عمله.

وأردف "طالما أن مجلس القضاء الاعلى الانتقالي يمارس صلاحيات رئيس الوزراء فهذا جائز قانونا، مضيفا أن التنسيب يتم بموجب قرار بقانون رقم 17 الذي ردت المحكمة الدستورية الطعن عليه وقالت انه لا يخالف القانون الاساسي".

وحول ما ورد في قانون السلطة القضائية، بأن القاضي يجب ان يُعرض على المجلس التأديبي قبل عزله او احالته للتقاعد، قال ابو شرار إن المجلس التأديبي ينظر في حال ارتكب القاضي مخالفة تأديبية، مضيفا "حين يكون على القاضي شبهة فساد لا يجب ان يبقى في القضاء".

وحول الاجراءات الخاصة بذلك، قال ابو شرار "الاجراء يتم وفق تقارير يرفعها التفتيش القضائي، وتقييم وتشكيل لجان تفحص ملفات القاضي وملفاته".

واضاف "اتمنى ان تكونوا داعمين لاصلاح القضاء وليس ضده، رائحة القضاء واصلة لآخر الدنيا"، في إشارة منه الى ما يعتري القضاء من ترهل وحاجة ملحة للاصلاح.

واضاف "لا يوجد قاض استغني عنه الا بوجود مؤيدات تؤدي للاستغناء عنه، والمعركة طويلة، ومستمرون بالإصلاح لو بقي 50 قاضيا بالقضاء سنعمل على اصلاحه، كل قاض جاهل وكل قاض عليه شبهة فساد، كل قاض يسيء الى هيئة القضاء، وسنصل الى مرحلة ان كل قاض يكتب على الفيس بوك بما يؤدي للمس بهيبة القضاء، رايحين نروّحوا".

وعلمت وطن أن عدد القضاة الذين جرى التنسيب لاحالتهم للقضاء وصدر بحقهم القرار، يبلغ 18 قاضيا، في حين قال ابو شرار ان العدد يتراوح ما بين 18 – 21 قاضيا.

ويأتي قرار احالة القضاة للتقاعد، بعد 3 ايام فقط من قرار المحكمة الدستورية التي قبلت في 12 ايلول/سبتمبر الطعن المقدم من محامين، بقرار بقانون رقم 16 الذي كان قد خفض بموجبه سن تقاعد القضاة من عمر 70 عاماً إلى 60 عاماً.

لكن المحكمة رفضت الطعن المقدم بقرار قانون رقم 17 وابقت عليه وهو الذي تم بموجبه حل مجلس القضاء الأعلى السابق وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقالي بدلا منه لتولي عملية الإصلاح القضائي بكامل صلاحياته.

الكيلاني: إحالة القضاة للتقاعد لا يحترم قرار المحكمة الدستورية

من جانبه، قال القاضي السابق في المحكمة العليا المحامي اسامة الكيلاني لوطن، إن قرار الاحالة للتقاعد الذي صدر الأحد عن الرئيس "لا يعنيني على المستوى الشخصي بسبب إعلاني عن استقالتي من القضاء في اليوم التالي لصدور القرارين بقانون 16 و 17 لسنة 2019 وتسجيلي محاميا في نقابة المحامين منذ ذلك التاريخ، لكن القرار يمس مجموعة من القضاة، لكن حتى الان لم تنشر اي تفاصيل حول عدد القضاة المحالين للتقاعد واسباب ذلك."

يذكر ان الكيلاني كان يشغل رئيس مجلس إدارة نادي القضاة سابقا، وكان قاضيا قبل أن يستصدر في 6 آب/اغسطس كتاب تقاعد من مجلس القضاء الاعلى، ويلتحق بنقابة المحامين.

واكد الكيلاني "هذا القرار هو مصادرة والغاء لجزء كبير من قرار المحكمة الدستورية الذي اصدرته الخميس الماضي، والقاضي باعادة كل القضاة لاماكن عملهم، وبالتالي فإن احالة القضاة بهذا الشكل السريع والمباشر للتقاعد، بعد قرار المحكمة الدستورية، فيه سرعة ومبالغة كبيرة، اذ كان يجب التريث قليلا قبل اصداره، وان الاحالة المبكرة لهؤلاء القضاة للتقاعد لا يختلف عن قرار بقانون رقم 16 الذي احيل بموجبه 52 قاضيا للتقاعد."

واضاف الكيلاني "صدر القرار باحالة القضاة للتقاعد بدون مبررات معروفة حتى الآن، وبدون ابداء اسباب حقيقية وكاملة، واحالة القضاة للتقاعد مباشرة بعد اصدرار المحكمة الدستورية لقرارها، عمل مستهجن وغريب جدا، وان التنسيب للرئيس بهذه السرعة والكيفية ينم عن عدم احترام لقرار المحكمة الدستورية، وهو يشبه القرار بقانون رقم 16 باحالة 52 قاضيا للتقاعد جزافا ".

ولفت الكيلاني الى ان قرار المحكمة الدستورية بخصوص احالة القضاة للتقاعد، شدد على ان يلتزم المجلس الانتقالي بما نص عليه قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بالاحالة الى التقاعد، لافتا الى ان احالة هؤلاء القضاة للتقاعد جرى دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

غاندي الربعي: السلطة التنفيذية تتعامل مع القضاء كأنه احد اجهزتها

من جانبه قال رئيس مجموعة الحق والقانون المحامي غاندي الربعي، والذي كان قد تقدم بالطعن في القرارين بقانون رقم (17،16) للمحكمة الدستورية، قال لوطن للانباء ان قرار الرئيس باحالة عدد من القضاة للتقاعد بتقديري امر غريب جدا، خاصة ان قرار المحكمة الدستورية صدر يوم الخميس، وقرار الرئيس يصدر يوم الاحد ليلا.

وتساءل ربعي " هل اطلع سيادة الرئيس عباس على قرار المحكمة الدستورية الذي صدر يوم الخميس وتفسيراته وان للقضاة الحق في وظيفتهم القضائية وانه لا يجب ان يشعروا ان عليهم سلطان يتعلق بعملهم القضائي".

واضاف ربعي "حين يتعرض القضاة للتهديد بالتقاعد المبكر فان ذلك قد يشعرهم ذلك بالتهديد والضغط على وظيفتهم القضائية" .

وعن عدم قبول المحكمة الدستورية قبل ايام بالطعن المقدم بقرار رقم 17 المتعلق بحل مجلس القضاء الاعلى، الامر الذي خول مجلس القضاء الانتقالي التنسيب من جديد للرئيس باحالة القضاة للتقاعد قال غاندي " بالتأكيد، خاصة ان قرار بقانون رقم 17 اعطى مجلس القضاء الاعلى صلاحيات واسعة من ضمنها التنسيب لإحالة القضاة للتقاعد، او نقلهم".

واضاف غاندي "قرار بقانون رقم 17 كان غريبا، فهو تعدى قانون السلطة القضائية بالرغم انه صادر عن المجلس التشريعي المنتخب، ولا يجوز أن يتم التعامل مع سلطة اخرى وهي السلطة القضائية بهذا الطريقة من قبل السلطة التنفيذية".

واضاف غاندي "اذا كان هدف السلطة التنفيذية اصلاح القضاء واستقلاليته، فان قرار احالة القضاة للتقاعد المبكر هو دليل على عدم استقلالية القضاء، لانه دليل على انه يتم التعامل مع القضاء كجهاز وليس كسلطة مستقلة، فرئيس السلطة التنفيذية يتعامل مع القضاء كما يتعامل مع باقي الاجهزة التنفيذية بالدولة، وهذا لا يشير الى اي استقلالية للسلطة القضائية".

الراميني: هناك استخفاف بالقضاة والسلطة القضائية

من جانبه، قال قاضي المحكمة العليا عزت الراميني لوطن، إن القرار الاداري الصادر باحالة عدد من القضاة للتقاعد بعد قرار المحكمة الدستورية هو شكل من اشكال الاحتيال على الالتزام بقرار المحكمة الدستورية، التي تعد قراراتها ملزمة للدولة وللسلطات الثلاثة.

واضاف الراميني ان القرار يعد شكلا من اشكال عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية، خلافا لاحكام المادة 106 من الدستور التي تنص على ان الاحكام القضائية واجبة التنفيذ، ويعاقب من يعطل تنفيذ الحكم القضائي بالحبس والعزل من الوظيفة.

واضاف الراميني ان "هناك استخفافا بالقضاة والسلطة القضائية وعملية عبث تطال السلطة القضائية وحقوق الناس، لان تعديل القوانين بهذه السهولة في ظل غياب التشريعي، امر سيقود الى كارثة بالمعنى القضائي ".

وحول عدم قبول المحكمة الدستورية بالطعن المقدم بقرار قانون رقم 17، وان كان يعطي المجلس الانتقالي حق التنسيب للرئيس باحالة القضاة للتقاعد، نفى ذلك الراميني قائلا "ان المحكمة الدستورية اشارت بوضوح ان موضوع احالة القضاة للتقاعد يخالف الدستور، والفقرة الثانية من المادة 99 من قانون السلطة القضائية تنص على ان القضاة غير قابلين للعزل الا بالاحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية".

وحسب قانون السلطة القضائية فانه حين يُراد عزل قاض يجب ان يكون هناك ارتكاب لسلوك مشين او جناية او جنحة او خلل اداري يرتكبه القاضي، وعلى اثر ذلك يُحال للتحقيق، ومن ثم تتم احالته لمجلس التأديب القضائي، الذي يتمتع بصلاحيات عزل القاضي وتنبيهه وانذاره ، فاذا ما قرر مجلس التأديب القضائي ان مستوى الجرم او الخلل المرتكب من القاضي يستدعي عزله، فأنه يتخذ ذلك القرار ويرفعه للرئيس للمصادقة عليه ، حسب الراميني.

واوضح الراميني "هذه الطريقة الوحيدة التي يتم بها عزل القاضي، اما اذا كان متاحا لمجلس القضاء الاعلى ان يحيل من يريد الى التقاعد من القضاة دون التقيد بنص القانون في هذه المسألة ، فأن القاضي يصبح رهينة لمجلس القضاء الاعلى ولرئيس المجلس ولمزاجه، فاذا ما خالف القاضي رأي رئيس المجلس، احاله للتقاعد وهذا يتنافى مع استقلال القاضي".

واوضح الراميني "الضمانات والحمايات القانونية التي اصبغت على القاضي والسلطة القضائية هي ضمانة للمجتمع بالدرجة الاولى قبل ان تكون للقاضي، حتى يكون بمعزل عن اي ضغوط تهدد امنه المعيشي او امنه الوظيفي ويكون قادرا على الحكم وفقا للقانون وضميره ودون اي تهديد او املاءات، وهذا ما هو معمول به في كل دول العالم" موضحا "اذا طلب من القاضي على سبيل المثال ان يحكم ضد شخص ويرى القاضي ان القانون منصف لهذا الشخص، قد يتم تهديد القاضي باحالته للتقاعد اذا لم يستجب، وهذا امر يشكل خطرا على المجتمع برمته".