مدير دائرة المسرح في وزارة الثقافة يناشد الرئيس عبر وطن لإعادته لوظيفته

وطن: ناشد المواطن مأمون الشيخ إبراهيم، الموقوف عن عمله في وزارة الثقافة منذ 6 شهور، عبر وطن، الرئيس محمود عباس، بالتدخل من اجل إعادته إلى وظيفته.

وقال مأمون، المتواجد حاليا في تونس لمرافقة شقيقه هيثم المصاب بمرض عضال، إنه تفاجأ بكتاب إنهاء خدماته، بدعوى تغيبه عن العمل، وعدم إبلاغ المسؤولين عنه بذلك.

وأكد لوطن أنه قدم كتبا رسمية للوزارة وديوان الموظفين بحاجته لمرافقة شقيقه في رحلة العلاج.

وأضاف أن راتبه مقطوع من ثلاثة شهور، معتبرا أن هناك خللا إداريا في الوزارة أدى إلى فصله من وظيفته.

وكتب مأمون مناشدا:

"الاخ والاب محمود عباس ابو مازن حفظة الله ورعاه رئيس دولة فلسطين، اناشدكم وكلي ثقة بالله وبعطفكم وعدلكم الذي لاينقطع ان تساعدوني بالعودة لوظيفتي بوزارة الثقافة في رام الله وذلك بعد قرار انهاء خدمتي الذي صدر من وزارة الثقافة وديوان الموظفين في رام الله بتاريخ 24/7/2019 ، حيث انني موظف ولدي عائلة مكونة من 4 اطفال وزوجة ولدي اسير محرر ابن حركة فتح الثورة، ومريض سرطان ولديه عائلة واطفال".

وتابع "انا المعيل الوحيد عن تكاليف عائلة شقيقي المالية واتابع علاجه في الاردن وتونس، وبسبب مرض اخي اصبحت متعثر ماليا.. وكنت مرافقا لاخي في علاجه .. وقد تم فصلي نتيجة مرافقة اخي ، علما انه لدي تقارير تتطلب مرافقتي له".

وأردف " سيدي الرئيس لقد مر الشهر الثالث وانا دون راتب ووضعنا المالي والاسري في غاية الصعوبة .. ارجو ان تساعدوني بالعودة الى عملي حتى استطيع ان اعيش انا وعائلتي .ولا تحكموا علينا بالموت الجماعي" .

وتم تعيين الشيخ إبراهيم عام 2004 في وزارة لتربية والتعليم كرئيس لقسم المسرح المدرسي في الوزارة، وعام 2008 انتقل للعمل في وزارة الثقافة كمدير دائرة المسرح، وظل فيها حتى آذار 2019.

وساهم مأمون في اعداد منهاج الدراما في التعليم، كما أشرف على على العديد من الفعاليات المسرحية.

بدوره، قال وكيل وزارة الثقافة جاد غزاوي لوطن إن مأمون ومنذ ستة شهور متغيب عن العمل، وان إجراءات ديوان الموظفين ان اي موظف يتغيب 15 يومات او أكثر يتم فصله وفق القانون.

وأضاف أنه كان على مأمون إجراء ترتيبات قانونية معينة لتلافي مخالفة القانون، وبالتالي الفصل.

وقال إن مأمون سافر على تونس دون إبلاغ المسؤولين عنه، سواء في الوزارة أو ديوان الموظفين.

وختم بالقول "كان بالإمكان تدارك الوضع لو لم يتم تجاوز القانون، والموضوع الآن لدى ديوان الموظفين".

تقرير سابق لوطن حول شقيق مأمون المصاب بمرض عضال:

https://www.wattan.tv/ar/tv/286520.html?fbclid=IwAR2GQ8XF9Evf8cEWFfsD6bcCgf4P82hnFmg4sRh75So7CRqQqdPrzVWlyD0