البنك الاسلامي العربي يزور جامعة البوليتكنك في الخليل لبحث سبل التعاون

رام الله- وطن: زار وفد من البنك الاسلامي العربي جامعة بوليتكنك الخليل ممثلا بنائب المدير العام السيد معاوية القواسمي و مدير فرع دورا السيد محمد دودين و مسؤول البيع المباشر عدي الأطرش، وكان باستقبال الوفد رئيس الجامعة أ.د عماد الخطيب، نائب رئيس الجامعة للخدمة المجتمعية د. محمد غازي القواسمي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. مصطفى ابو صفا، نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتنمية المهندس ايمن سلطان و المدير المالي للجامعة أ. نسيم سلطان، مدير مكتب رئيس الجامعة السيد يوسف صلاح و مدير العلاقات العامة السيد وسام شمروخ، وجاءت الزيارة في إطار بلورة سبل التعاون المشترك بين الجامعة و البنك.

وأوضح نائب المدير العام للبنك السيد معاوية القواسمي انجازات البنك على صعيد ريادة العمل المصرفي و الحداثة المصرفية التي يقودها البنك الاسلامي العربي، و اطلع الجامعة على خطط البنك المستقبلية بخصوص التوسع خصوصا افتتاح مكتب جديد بمنطقة الحاووز – الخليل انسجاما مع استراتيجية البنك بالتوسع و تسهيل تقديم المعاملات المصرفية الاسلامية للجمهور، و اشاد بالجامعة و الطاقم الاداري و التنفيذي و شكرهم على حسن الضيافة و الاستقبال.

من جانبه عبر رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة مثمناً على دور البنك بدعم المؤسسات التعليمية و الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني بشتى قطاعاته، و حرص البنك على المشاركة بالمؤتمرات و الفعاليات التي من شانها النهوض بالمجتمع الفلسطيني و تركيز البنك ايضا على قطاع التعليم نظرا لأهميته متمنيا للبنك دوام النجاح.