جنوب أفريقيا: انطلاق مسيرة التضامن العاشرة مع فلسطين بمشاركة حفيد مانديلا ومصطفى البرغوثي

وطن: شارك الأمين العام للمبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، وحفيد الزعيم نيلسون مانديلا النائب مندلا مانديلا في مسيرة ضمت الالاف في جوهانسبرغ تضامنا مع النضال العادل لشعب فلسطين ضد الاحتلال و الأبرتهايد الإسرائيلي.

وامتدت المسيرة الشعبية التي تجري للمرة العاشرة مسافة سبعة كيلومترات بمشاركة آلاف المتضامنين من مختلف مناطق جنوب افريقيا وهتف خلالها المشاركون بالحرية لفلسطين وكرروا قول أيقونة النضال الأفريقي والعالمي نيلسون مانديلا بأن "حرية جنوب افريقيا لن تكتمل من دون حرية فلسطين".

واختتمت المسيرة باجتماع شعبي تحدث فيه حفيد مانديلا عن أهمية التضامن مع فلسطين و عن مقاومة جده مانديلا لكافة الضغوط التي مارسها رؤساء أمريكيون لدفعه للتخلي عن دعم نضال الشعب الفلسطيني، و كيف أجابهم بأن الفلسطينيين و الإفريقيين أخوة في النضال وأن الفلسطينيين ساعدوا مناضلي جنوب افريقيا عندما تجاهل الكثيرون نضالهم.

وألقى البرغوثي كلمة شرح فيها معالم النضال الفلسطيني وجرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل"، ومعاناة قطاع غزة من الحصار، ومنظومة الأبرتهايد و التمييز العنصري التي أنشأتها حكومات الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية حركة التضامن لتحرير الأسرى و الأسيرات من سجون الاحتلال.

كما شرح خطورة ما يسمى بصفقة القرن وقرارات الضم والتهويد الإسرائيلية.

وأكد البرغوثي أن منظومة الأبرتهايد الإسرائيلية أشد شراسة مما كان قائما في جنوب أفريقيا، وقال "أنكم في جنوب افريقيا افضل من يفهم معاناتنا ونضالنا".

وقرر الاجتماع تصعيد حركة المقاطعة وفرض العقوبات ضد نظام الأبرتهايد الإسرائيلي، وتوسيع نطاق حملات التضامن مع فلسطين داخل جنوب أفريقيا وخارجها.