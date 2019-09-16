هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة الواسعة في جمعة "مخيمات لبنان"

غزة- وطن: عقدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الاثنين اجتماعها الدوري، وناقشت العديد من القضايا الوطنية والسياسية.

ودعت الهيئة جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة والحشد الكبير يوم الجمعة القادمة (جمعة مخيمات لبنان) في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وتأكيداً على دعم حقوق شعبنا الفلسطيني في العيش بكرامة في لبنان.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار

عقدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار صباح اليوم الاثنين الموافق 16/9/2019 اجتماعها الدوري، وناقشت العديد من القضايا الوطنية والسياسية، وأهمها التأكيد على استمرارية مسيرات العودة وسبل تطويرها، ومجابهة كل مشاريع التصفية، ومواجهة العدوان ضد شعبنا في كافة أماكن تواجده، وأكدت على القضايا التالية:-

أولاً/ استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار كمحطة نضالية وكفاحية متقدمة حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها.

ثانياً/ وجهت التحية إلى أرواح شهداء وجرحى شعبنا وفي مقدمتهم شهداء مسيرات العودة ومجزرة صبرا وشاتيلا، وإلى روح الشهيد القسامي الأسير البطل/ بسام السايح.

ثالثاً/ وجهت تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال في معركتهم ضد العدو وعلى رأسهم الأسير البطل سلطان خلوف المضرب عن الطعام منذ مدة تزيد عن ستين يوماً ورفاقه الأسرى الآخرين المضربين، مؤكدين أن قضيتهم هي قضية مركزية يجب أن تتوفر لها كل الإمكانيات والسبل من أجل العمل لعودتهم إلى أحضان أمهاتهم ونسائهم وأطفالهم.

رابعاً/ ندعو جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة والحشد الكبير يوم الجمعة القادمة (جمعة مخيمات لبنان) في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وتأكيداً على دعم حقوق شعبنا الفلسطيني في العيش بكرامة في لبنان إلى أن تتم عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948

خامساً/ نؤكد أن تهديدات المجرم " نتنياهو" لن تثنينا عن مواصلة الدرب، وسنبقى على العهد مع الشهداء والجرحى والأسرى حتى النصر والتحرير.

سادساً/ أن إجراء الانتخابات الصهيونية لن تنفي كونه احتلال استيطاني فاشي يمارس كل أشكال العنصرية ضد أبناء شعبنا.