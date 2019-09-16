الرئيس يعين اللواء عبد الله كميل محافظا لمحافظة سلفيت خلفا للواء ابراهيم بلوي

وطن: عيّن الرئيس محمود عباس، اللواء عبدالله كميل محافظاً لمحافظة سلفيت خلفاً للواء ابراهيم بلوي.

وكتب اللواء كميل على صفحته في "فيسبوك"،اليوم، "سيادة الرئيس يكلفني محافظا لمحافظة سلفيت وبهذه المناسبه اتقدم لاخي وصديقي المحافظ اللواء ابراهيم بلوي بجزيل التقدير والاحترام على كل هذا الجهد الذي بذله طوال اكثر من اربع سنوات هناك بابداع وصدق ..أسأل الله ان يوفقني في خدمة هذه المحافظه المناضله والمجابهة للاستيطان واعاهدها ان اكون كما كنت مخلصا في طولكرم وقلقيليه مخلصا وخادما لكل ابنائها".

وكان اللواء كميل شغل منصب محافظ محافظة طولكرم سابقاً، قبل أن تتم إقالته عام 2014.