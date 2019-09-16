الرئيس اللبناني: علينا العودة لحمل شعار قضية فلسطين

وطن: قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إن "محاولة فرض الحلول علينا يجب أن توقظ الجميع للعودة إلى القضية الأساسية. لأنه في حال حصل غير ذلك، لا نعلم ما هي النهاية التي سنصل اليها ولكن من المؤكد أنها ستكون صعبة جداً."

وأكد عون أن "ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لإسرائيل أصبح من الوسائل الأساسية التي تستعمل في السباق الانتخابي الإسرائيلي".

وأضاف "لذلك علينا اليوم العودة لحمل شعار فلسطين، شعار القضية الأساسية، ولنصغي إلى صوت العقل والقلب، خصوصاً أن اسرائيل لا تعمل فقط على مستوى أفراد، بل على مستوى شعوب بهدف بث التفرقة بينها."

ولفت عون إلى أن "هناك صراع نفوذ بين الدول العظمى على المنطقة ومختلف الدول العربية تتنافر بينها، ونحن نحصد تداعيات هذا الصراع من جوع ومآسٍ ومعاناة وحروب وإرهاب، في مقابل المخطط الاسرائيلي الهادف لتحقيق ما تسمى صفقة القرن".