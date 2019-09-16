المغني يرد على تصريحات أبو شرار لـوطن: احالتنا للتقاعد هي تصفية حسابات، وأترك الموضوع بيد الرئيس ليحدد من الذي ريحته طالعة

وطن: رد قاضي المحكمة العليا المحال للتقاعد أحمد المغني، على رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار، والتي قال فيها بتصريحات، سابقة اليوم لـوطن "ريحة القضاء واصلة لآخر الدنيا.. وسنستمر باصلاحه لو لم يتبق سوى 50 قاضياً".

وقال المغني لـوطن: إنني أترك هذا الموضوع للرئيس والجمهور والشعب الفلسطيني ليحكم من هو الفاسد ومن هو المرتشي ومن الذي ريحته طالعه".

وأضاف المغني "الرسالة التي اوجهها أنه لن يكون هناك اصلاح للقضاء بهذه الطريقة، حيث أن الكفاءات القضائية التي احيلت للتقاعد هي من الكفاءات النادرة في القضاء الفلسطيني، ولا يمكن تعوضيها في القضاء الفلسطيني".

وقال المغني أن القضية هي تصفية حسابات لان هيئة محكمة العدل العليا اصدرت قرارات كثيرة سابقاً، منها إلغاء تنسيب مستشار الرئيس علي مهنا كرئيس لمجلس القضاء الأعلى والغاء قرار تنسيب احمد براك كنائب عام لدولة فلسطين، وهذه تصفية حسابات ، حيث يتخذ مهنا من موقعه كمستشار للرئيس هذه التصفية بالتعاون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى ابو شرار.

وفيما يتعلق بإمكانية الطعن في قرار إحالة القضاة للتقاعد ، أوضح المغني أن "الموضوع تحت الدراسة بالنسبة للسادة القضاة، وعندما نستلم القرار ونطلع على فحواه وما هي الاسباب التي استند اليها القرار، سندرس هذا الموضوع، وإمكانية التوجه للطعن وأين نطعن في المحكمة الدستورية او محكمة العدل العليا".

وأضاف: هذه القضية متروكة للقضاة او لكل قاضٍ على حدى اذا رغب بالطعن من عدمه.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار، قال لـوطن، في وقت سابق اليوم، إن "رائحة القضاء واصلة لآخر الدنيا وسنستمر باصلاحه لو بقي 50 قاضيا فقط".

وقال أبو شرار "لا يوجد قاض استغني عنه الا بوجود مؤيدات تؤدي للاستغناء عنه، والمعركة طويلة، ومستمرون بالإصلاح لو بقي 50 قاضيا بالقضاء سنعمل على اصلاحه، كل قاض جاهل وكل قاض عليه شبهة فساد، كل قاض يسيء الى هيئة القضاء، وسنصل الى مرحلة ان كل قاض يكتب على الفيس بوك بما يؤدي للمس بهيبة القضاء، رايحين نروّحوا". للاطلاع على التقرير كامل، اضغط هنا

يشار إلى الرئيس محمود عباس، أصدر أمس، قرارا بإحالة عدد من القضاة إلى التقاعد المبكر، بناء على تنسيب مجلس القضاء الاعلى الانتقالي.

فيما يلي صورة عما كتبه المغني على صفحته في "فيسبوك"، رداَ على تصريحات أبو شرار: