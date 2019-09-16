ليلة "الانقلاب القضائي" في رام الله.. حقيقة أم مبالغة !!

وطن: لاتزال عملية الاحتدام القضائي بين مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، والقضاة الذي أحيلوا للتقاعد المبكر وتمت إعادتهم بناء على قرار المحكمة الدستورية، مستمرة، ففي مقابل إصدار قرارات بقوانين خاصة بالقضاء، هناك طعون يتقدم بها بعض القضاة العائدون من الإحالة للتقاعد بهذه القرارات بقوانين.

آخر هذه الطعون والقرارات بقوانين، صدرت أمس، فقد تقدم قاضي المحكمة العليا الذي احيل للتقاعد وأعادته المحكمة الدستورية، اسامة الكيلاني، أمس الأحد، بطعنين لدى محكمة العدل العليا والمحكمة العليا بالقرار بقانون رقم 17، الذي تم من خلاله حل مجلس القضاء الأعلى السابق وتشكيل مجلس قضاء انتقالي بدلا منه.

ويأتي هذا الطعن قبل ساعات من إصدار الرئيس قراراً بإحالة عدد من القضاة إلى التقاعد المبكر، بناء على تنسيب مجلس القضاء الانتقالي، حيث قدم الطعن حوالي الساعة الثالثة عصراً، بينما صدر المرسوم الرئاسي مساءً، وهو ما رآه البعض بأنه "انقلاب قضائي" من بعض القضاة المحالين للتقاعد الذين عادوا إلى وظائفهم، على مجلس القضاء الانتقالي، بينما رآى أخرون بأن وصف ما حدث بـ"الانقلاب القضائي" مبالغ فيه وغير حقيقي.

وعاد قضاة المحكمة العليا الذين أحيلوا للتقاعد، إلى عملهم مجدداً بعد إلغاء المحكمة الدستورية القرار بقانون رقم 16، الذي اصدره الرئيس قبل شهرين وتم خلاله تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً.

ويشمل الطعن الذي تقدم به الكيلاني القضاة الذين تم انتدابهم او ترقيتهم الى المحكمة العليا، أي أنهم أصبحوا جزء من التخاصم وبالتالي يمنع نظرهم في الطعن، مما يسمح للقضاة العائدين من التقاعد بالنظر في الطعن، وإصدار قرار بعدم شرعية المجلس الانتقالي وبالتالي حله وعدم شرعية ترقية القضاة. واستباقا لهذه الخطوة أصدر الرئيس قرارا بقانون باحالة عدد من القضاة إلى التقاعد.

وتعقيباً على ذلك، نفي قاضي المحكمة العليا المحال للتقاعد أحمد المغني في حديثه لـوطن، أن يكون ما جرى "محاولة انقلاب على المجلس الانتقالي". قائلاً: هذا غير صحيح على الاطلاق وهذه ترهلات واحلام.

وأضاف المغني: ليس هناك انقلابا على الاطلاق، وعلى العكس كنا ذاهبين يوم الاحد في يوم عمل بعد قرار المحكمة الدستورية بأريحية، لدرجة ان نائب رئيس المحكمة العليا الاستاذ هشام الحتو قام الساعة العاشرة صباحا بالاتصال برئيس المجلس الأعلى الانتقالي الاستاذ عيسى ابو شرار للجلوس معه لاعادة تشكيل الهيئات وبدء العمل، الا انه تفاجأ برد من ابو شرار بأن لديه اجتماع مع مجلس القضاء الاعلى، وبعد ذلك سيغادر لمكتب الرئيس ولن يتمكن من مقابلته هذا اليوم، وبالرغم من ذلك، طلب الحتو من أحد الموظفين الاداريين باحضار اليافطات الموجود عليها أسماء القضاة على أبوب المكاتب، فأفاد الموظف بأنه لا يستطيع الا بإذن من ابو شرار، وهذا يدلل على انه يوجد نية مبيتة لما اتخذ بالامس من إحالة القضاة للتقاعد.

وأوضح أنهم لم يقدموا الطعن وإنما " الذي حصل كالآتي ان اسامة الكيلاني قد سجل في نقابة المحامين ولم يرغب بالعودة الى القضاء ، فقدم أمس طعنين لدى محكمة العدل العليا ولدى المحكمة العليا ، فاعتبر المجلس الانتقالي هذا انقلابا، وهو ما صرح به احد اعضاء الانتقالي اليوم قائلا اننا شعرنا بأن هذه القضايا بأنها انقلاب على المجلس الانتقالي من القضاة الذين عادوا ليأخذوا قراار في اليوم التالي باعتبار المجلس الانتقالي غير شرعي".

وقال المغني: هذه تكهنات واحلام منهم للوصول الى القرار الذي اتخذ بالامس بالإحالة للتقاعد، وليس له اساس من الصحة، ونحن القضاة العائدون لا نستطيع النظر في هذه القضايا كوننا قمنا بالطعن في قرار 9/17 امام المحكمة الدستورية، وذلك بحكم القانون.

من جانبه، نفى قاضي المحكمة العليا السابق، "المحامي حاليا" اسامة الكيلاني، أن يكون الطعن المقدم للمحكمة العليا ومحكمة العدل العليا، محاولة انقلاب على المجلس الانتقالي.

وقال إنه تقدم بطعن في تشكيل المجلس الانتقالي بأنه تم بطريقة مخالفة للقانون، وتم تعيين رئيس المجلس الانتقالي أبو شرار بدون تنسيب.

وأضاف إن "قرار المحكمة الدستورية اعتبر ان المجلس الانتقالي ذات طبيعة عمل إدارية، لذلك تقدم أمس بعملية طعن بالإجراءات التي يقوم بها المجلس من ضمنها ترقية وانتداب قضاة على اساس انه جزء من اجراءات المجلس الانتقالي التي نعتبرها مخالفة للقانون".

وقال إن الهدف من الطعن هو وقف هذه الاجراءات التي يقوم بها المجلس الانتقالي والتي توقف سير القضاء، وفق قوله.

أما قاضي المحكمة العليا السابق عزت الراميني، فقال لـوطن، أن الطعن الذي تقدم به الكيلاني هو حق لأي مواطن أن يلجأ للقضاء.

وأوضح أن المحكمة الدستورية اعتبرت ان عمل مجلس القضاء الاعلى الانتقالي هو ذات طبيعة عمل ادارية، وما ينتج عنه هو اعمال ادارية، وبالتالي تشكيله نعتبره قرارا اداريا قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا.

وأضاف: وباعتبار أن الامر يتعلق بقضاة ، تقدمنا امام العليا المشكلة من سبعة قضاة ، وهذا حق كفله القانون والدستور لأي مواطن يرى ان هناك اجحاف بحقه من قبل قرار اداري صادر من اي جهة .

وأشار إلى أن الطعنين المقدمين في العليا والعدل العليا، خاصم فيهما المجلس الانتقالي والقضاة الذي تمت ترقيتهم وانتدابهم خلافا للقانون، وبالتالي لا يجوز النظر في هذه الدعوى الا من قبل قضاة اخرين غير المشمولين بالانتدابات والترقيات.

وأشار إلى أن قرار الرئيس أمس بإحالة القضاة للتقاعد، لم يشمله بناء على قراره حيث تقدم بطلب إحالته للتقاعد وقد استكمل أوراقه لدى مجلس القضاء الاعلى وينتظر صرف راتبه التقاعدي.

وتعليقاً على ذلك، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك لـوطن، إنه قد سبق لبعض القضاة اكثر من مرة ان حاولوا تعطيل الاصلاحات القضائية، خاصة بعدما قدمت اللجنة الرئاسية لاصلاح القضاء تقريرها للرئيس، اجتمعت محكمة العدل العليا بشكل سريع وأصدرت قرارا مؤقتا بوقف اعمال هذه اللجنة، وكان هناك محاولات لوقف اي اصلاحات محترمة للقضاء، وبالتالي لا استبعد من بعض القضاة الذين تضرروا من القرار بقانون رقم 17، بمحاولة استخدام نفوذهم وصلاحيتهم القضائية لتخريب عمل المجلس الانتقالي.

من جانبه، أعرب عضو مجلس نقابة المحامين داوود درعاوي لـوطن، عن استغرابه من هذا الطعن من زاويتين ، الأولى ان الطاعن هو محامي مزاول ، يعني بعد صدور القرار بقانون رقم 16 و17 تقدم بطلب لنقابة المحامين للحصول على اجازة مزاولة مهنة المحاماة، وبالتالي فقد صفته القضائية بمجرد انه اصبح محاميا مزاولا.

وثانيا: ما كان صادما ان الطاعن قد اختصم 24 من قضاة العليا السابقين سواء من تمت ترقيتهم اضافة لرئيس العليا والمنتدبين للعمل في العليا كي يصنع قاضيه الذي سينظر طعنه، وفق درعاوي.

وقال إن حق اللجوء للقضاء هو حق للجميع، لكن هناك اعتبارات في مثل هذا النوع من الطعون لان الذي سيدفع ثمن هذا الطعن هو المواطن واصحاب القضايا الذين ستتوقف قضاياهم وبالتالي مزيد من الاختناق القضائي وسيعيد اشعال الساحة القضائية من جديد باتجاه ان تتحول الى ساحة للانتقام وتصفية الحسابات ومزيد من تدهور ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية.

أما الرئيس التنفيذي لللمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)، إبراهيم البرغوثي، باعتبر في حديثه لـوطن، إن وصف ما جرى بمحاولة انقلاب هي غير واقعية.

وطالب جميع الأطراف بالإقرار أن القضاء الفلسطيني يعاني جديا من ازمة بنيوية اطاحت بثقة الناس فيه ، واصلاحه واعادة بنائه، باتت امرا وطنيا وضروريا ولا يحتمل اي تاخر وبالتالي لا مناص من التوافق الاجتماعي حول آلية اصلاحه.

ورأى ان الاصلاح الحقيقي يتطلب عدم تفرد السلطة التنفيذية باتخاذ اجراءات الاصلاح وآلياته ولا بد من وجود تشارك مجتمعي بين الجهات الرسمية والاهلية للتوافق حول آلية وأداة الاصلاح.

فيما يلي تنشر وطن، نسخة عن الطعن الذي قدمه الكيلاني: