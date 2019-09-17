الاحتلال يفرج عن المحاضرة الجامعية وداد البرغوثي

رام الله - وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عن الإعلامية وداد البرغوثي من بلدة كوبر شمال غرب رام الله بعد اعتقال دام 16 يوما، وفرضت عليها الإقامة الجبرية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، إلى حين محاكمتها.

وافرج الاحتلال أفرج عن البرغوثي بعد دفع كفالة مالية قيمتها 40 ألف شيقل، بالإضافة إلى فرض إقامة جبرية عليها خارج بلدتها، ومنعها من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حين موعد إصدار حكم نهائي بحقها.

يذكر أن البرغوثي تعمل محاضرة في كلية الإعلام بجامعة بيرزيت، ويقبع نجلاها كرمل وقسام في معتقلات الاحتلال.