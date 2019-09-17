فتح صناديق الاقتراع في انتخابات "كنيست" الاحتلال

وطن: فتحت صناديق الاقتراع في انتخابات الاحتلال العامة صباح الثلاثاء في الساعة السابعة صباحا للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، في انتخابات تشريعية يسعى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تمديد فترة ولايته كرئيس للوزراء.

ومن المقرر إغلاق الصناديق الساعة العاشرة مساء في معظم المناطق، ويواجه نتنياهو تحديا قويا من رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض.

ويواجه نتنياهو معركة من أجل البقاء السياسي في انتخابات تشهد منافسة شرسة قد تنهي هيمنته المستمرة على الساحة السياسية منذ عشر سنوات.

وأشارت استطلاعات الرأي الى أن المنافسة تشتد بين حزب أزرق أبيض الوسطي بزعامة بيني جانتس رئيس أركان الجيش السابق وحزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو، لكنها تشير أيضا إلى أن حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف قد يلعب دور صانع الملوك في محادثات الائتلاف.

إلى ذلك، أظهرت حملات الحزبين الرئيسيين في الانتخابات البرلمانية الثانية في إسرائيل خلال خمسة أشهر، تضاؤل الخلافات بشأن العديد من القضايا المهمة مثل الصراع الإقليمي في مواجهة إيران والعلاقات مع الفلسطينيين والولايات المتحدة واستقرار الاقتصاد.