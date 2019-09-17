زوجة الأسير سلطان خلف لوطن: هل سنقف كثيرا مكتوفي الأيدي ليصلنا نبأ استشهاده!!

وطن: ناشدت زوجة الأسير سلطان خلف، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، بالتحرك الفوري، رسميا وشعبيا، وعلى المستوى الدولي، لإنقاذ حياة زوجها في سجون الاحتلال، بسبب تردي وضعه الصحي، لدرجة حرجة.

وخلال حديثها هاتفيا في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، الثلاثاء، قالت نبيلة بشارات زوجة الأسير سلطان إن الاحتلال رفض الاستجابة لمطالب زوجها تحديد سقف الاعتقال الإداري، وجدد اعتقاله مدة أربعة شهور.

وأضافت أن سلطان لا يتناول أية مدعمات خلال الإضراب.

كما دعت بشارات إلى مزيد من التحرك الشعبي والرسمي، داعية القيادة لتحمل مسؤوليتها تجاه الأسرى، وخاصة المضربين، داعية الصليب الأحمر الدولي للضغط على الاحتلال في هذا الجانب.

وتساءلت "هل سنقف كثيرا مكتوفي الأيدي ليصلنا نبأ استشهاد أسير آخر، أم سنتحرك للإفراج عنهم؟"

بدوره، وجه والد الأسير سلطان صرخة عبر وطن، لكل الجهات الحقوقية للتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ نجله من الموت.

وقال " أوجه صرختي للأمم المتحدة والصليب الأحمر، ولكل من يستطيع أن يقدم المساعدة، ابني يفقد حياته في مستشفى كابلان".

وتابع " أمنيتي أن أرى ابني وهو حي، لا يعقل أن يتم اعتقاله ويموت في السجن، ولا نستطيع رؤيته".

الأسير خلوف من بلدة برقين، قضاء جنين، وهو مهندس زراعي، اعتقل في الثامن من يوليو/تموز 2019، وشرع بعد عشرة أيام من اعتقاله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا واحتجاجًا على قرار محكمة الاحتلال بتحويله للاعتقال الإداري، دون تهمة تذكر، بناءً على توصية من جهاز الشاباك.