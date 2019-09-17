نقل القيادي في حماس محمد الخضري للمستشفى بسبب تدهور وضعه الصحي بالسجون السعودية

وطن: ذكر القيادي في حركة "حماس" محمد نزال، أن القيادي في الحركة، وممثلها في السعودية، محمد الخضري، نقل من السجن إلى المستشفى، بسبب وضعه الصحي.

وكانت "حماس" كشفت أن السلطات السعودية اعتقلت مؤخرا محمد صالح الخضري "81 عاما"، ممثلها في المملكة.

وتمنع السلطات السعودية، زيارة الدكتور محمد الخضري، أو الاتصال به"، وقالت عائلته : "نحن لا نعلم عنه شيئا حتى اللحظة، وننتظر فرج الله".

وأعربت عائلة القيادي، عن قلقها الكبير على حياة الخضري المعتقل لدى السلطات السعودية في سجن "ذهبان" بجده منذ ما يزيد على خمسة أشهر.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نزال في تغريدة له الثلاثاء، إن الخضري نقل من سجن "ذهبان" في جدة إلى أحد المستشفيات الحكومية بمكة المكرمة، للعلاج من المرض العضال المصاب به.

وفي الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، اعتقل جهاز مباحث أمن الدولة السعودي، محمد صالح الخضري، المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود.

ووصفت حركة حماس الاعتقال، بأنه خطوة غريبة ومستهجنة، وأضافت أن "الخضري كان مسؤولا عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما أنه تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة، ولم يشفع له سِنّه، الذي بلغ (81) عاماً، ولا وضعه الصحي، حيث يعاني من مرض عضال، ولا مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها".

عربي 21