ايمن عودة: نريد أن نسهم في إسقاط اليمين ونتنياهو

رام الله - وطن: قال أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، المشاركة في انتخابات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إن المواطنين العرب، يريدون المساهمة في إسقاط اليمين الإسرائيلي، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الانتخابات التي تجري اليوم الثلاثاء.

والقائمة المشتركة هي ائتلاف ما بين أربعة أحزاب عربية.

وقال عودة للصحافيين بعد الإدلاء بصوته في مدينة حيفا (شمال): "نريد أن نساهم بمنع اليمين المتطرف برئاسة المهووس بنيامين نتنياهو من أن يستمروا في الحكم".

وفي إشارة إلى انتخابات إبريل/ نيسان الماضي، قال عودة: "منذ اليوم صباحا، أستطيع أن أشعر أنه مقارنة مع الانتخابات السابقة فإن من الواضح أن نسبة التصويت تزيد".

وأضاف: "يريدون أن يفرضوا علينا أن نكون مواطنين درجة (ب) ولكن نحن لا نقبل لأنفسنا أن نكون مصوتين درجة (ب)، أي أن نصوّت أقل من المعدل العام، نريد أن نكون مصوتين درجة (أ) بالطريق إلى أن نكون مواطنين درجة (أ) كما يليق بأهل البلاد الأصليين".

وتابع عودة: "هذه الانتخابات تاريخية ومفصلية وشعبنا على قدر التحدي".

وتتوقع استطلاعات الرأي العام، حصول القائمة المشتركة على 11 مقعدا أو أكثر، من أصل 120 مقعدا، في الانتخابات القادمة.

وتقول القائمة المشتركة، إن عدد أصحاب حق الاقتراع العرب في الانتخابات، هو مليون صوت.

وكانت نسبة المشاركة العربية في الانتخابات التي جرت في العام 2015 قد بلغت نحو 63%. ولكن في الانتخابات الأخيرة في إبريل/ نيسان 2019، كانت نسبة المشاركة 50%.

(الأناضول)