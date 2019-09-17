وطن تنفرد بنشر أسماء القضاة الذين أحيلوا للتقاعد المبكر

وطن: تنفرد وطن بنشر نسخة عن المرسومين الرئاسيين، اللذين بموجبهما أحال الرئيس 19 قاضياً إلى التقاعد المبكر، بناء على كتاب تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وجاء في المرسوم الأول: استنادا لاحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتعديلاته، والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، والاطلاع على أحكام قانون التقاعد العام رقم (7)، لسنة 2005، وتعديلاته، وبناء على كتاب تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم ( ) لسنة 2019، بتاريخ 15/9/2019، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة .

قررنا ما يلي:

االمادة رقم (1)

يحال الى التقاعد المبكر القضاة التالي اسماؤهم:

1 مصطفى القاق

2 تيسير أب زاهر

3اسامة الكيلاني

4احمد مغني

5هشام الحتو

6عزت الراميني

7 ابراهيم عمرو

وجاء في المرسوم الثاني: استنادا لأحكام القانون الاساسي لمنظمة التحرير، ولأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وتعديلاته، والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019، بشأن تشكيل مجلس قضاء انتقالي، الاطلاع على أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، وتعديلاته، وبناء على كتاب تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم ( ) لسنة 2019، بتاريخ 15/9/2019، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

المادة رقم (1)

يحال للتقاعد المبكر التالية أسماؤهم:

1 نصار المنصور

2عصام الأنصاري

3شاهر نزال

4محمد عمر

5ممدوح عليان

6محمد الدويك

7بوليت مثري

8محمد سلامة

9 عبد الكريم حلاوة

10 رفيق زهد

11 راشد عرفة