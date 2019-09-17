نقابة العاملين في بلدية البيرة: لا نثق بلجان تحقيق المجلس البلدي.. وعلى الجهات المختصة محاسبة الموظفين إن ثبت "شبه فساد"

وطن- ريم ابو لبن: نظمت نقابة العاملين في بلدية البيرة، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام بلدية البيرة، وذلك على اثر احالة عدد من موظفي البلدية للتحقيق المستمر من قبل لجان قد شكلها رئيس المجلس البلدي، حيث تدور التحقيقات حول اسباب تنفيذ الموظفين لقرارات المجالس البلدية السابقة وتحديداً في بنود الرواتب والتسكين الاداري المالي، والتي صدرت قبل سنوات وقد صدقت من جميع جهات الاختصاص في وزارة الحكم المحلي ودققت من ديوان الرقابة الادارية الفلسطيني.

كما أعقب الوقفة الاحتجاجية، اجتماع للهيئة العامة للنظر في مطالب العاملين في البلدية، ومن ابرزها الغاء كافة لجان التحقيق الاخيرة وكل القرارات التي تترتب عليها وعدم التحقيق في أي موضوع سابق لولاية المجلس البلدي الحالي، بحسب ما أوضح لوطن رئيس نقابة العاملين في بلدية البيرة، محمود عابد.

وقد طالب العاملون في البلدية بالالتزام بكافة التفاهمات والاتفاقيات الموقعة مع مجالس البلدية السابقة، والاقرار بحرية ممارسة العمل النقابي، والاقرار الفعلي بالحقوق المكتسبة ( الزيادة الدورية السنوية 20 دينار لكافة العاملين ، وصرف راتب الشهر الاضافي (شهر 13)، والتأمين الصحي، وغلاء المعيشة بحسب جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، والمعايدة)

كما طالب العاملون بعدم المساس بالرواتب وعدم تجميدها حسب الاتفاقية الموقعة، والحفاظ على كرامة العاملين وأمنهم الوظيفي وحقوقهم المادية والمعنوية.

وقال رئيس نقابه العاملين في بلدية البيرة محمود عابد لوطن: "هي اتفاقيات سابقة وليست مطالب ولكن وقع خلل في تطبيقها".

وأضاف عابد: " توجهنا لجهة الاختصاص وقد علمنا بان المجلس البلدي يمكنه محاسبة الموظف في حال ارتكب مخالفة في ولايته فقط، والاولى توجيه الأمر للجهات المختصة كوزارة الحكم المحلي للنظر في مخالفات الموظفين، ونحن لا نثق بلجان التحقيق الخاصة بـ المجلس البلدي الحالي".

وأضاف: "النظام الساري لا يسمح لمجالس البلديات بان تجري تحقيقا حول الرواتب، غير أن بداية العام صادقت وزارة الحكم المحلي صادقت على موازنة بلدية البيرة بما فيها الرواتب وبطلب من المجلس البلدي الحالي والذي يجري التحقيق".

وتابع حديثه قائلا : "نحن مع المحاسبة وان كان هناك شبه فساد ولكن على الامر ان يتم من قبل ذوي الاختصاص وليس من قبل لجان المجلس البلدي".

وأوضح عابد بأن مجالس البلدية المتعاقبة لم يكن لديها قانون ينظم عملها في ذاك الوقت. وقال : "لقد فتحت لجان التحقيق، وعقب اعتراض على حصول مدير البلدية على درجة وظيفية (A3)، رغم مصادقة وزارة الحكم المحلي بمنحه الدرجة، وعليه تم مطالبة قسم الرقابة الداخلية في البلدية بتقديم تقرير لسلم الرواتب في البلدية، وعليه تم تقديم تقرير كامل ولكن دون مراعاة الاتفاقيات الموقعة والتغيرات الحاصلة واهمها صرف غلاء المعيشة".

وعن نية الاضراب، أكد عابد بأنه قد جرى اليوم اجتماع للهيئة العامة لاطلاع الموظفين على حقوقهم العمالية، حيث سيتم ان تقرر الاضراب وبالتوافق داخل الهيئة اخطار المجلس البلدي وفق القانون، وبعد ان ترفع لهم المطالب التي وضعتها الهيئة لتنفيذها والاخذ بها.