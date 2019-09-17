"فيسبوك" يعاود معاقبة نتنياهو بسبب عنصريته

وطن: أعلنت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنها علّقت عمل النظام الأتوماتيكي لإرسال بيانات من قبل بنيامين نتنياهو، بعدما واصل استخدامه لنشر استطلاعات بشكل مخالف للقانون وخرقه من خلال إجراء مقابلات في إذاعات تابعة لليمين.

وكانت إدارة "فيسبوك" علقت لمدة 24 ساعة "الشات بوت" التابع لحزب الليكود، في أعقاب إرسال رسائل من صفحة نتنياهو، تضمنت رسائل عنصرية بأن "العرب يريدون القضاء علينا جميعا – نساء، أولاد، ورجال".

وقال إدارة "فيسبوك": إنه "بعد أن دققنا في نشاط البوت لاستخدام حملة الليكود، وجدنا خرقا لسياستنا بكل ما يتعلق بحديث الكراهية"، خاصة ضد المواطنين العرب والادعاء بأن التصويت بين العرب مرتفع وأنه منخفض في مدن الليكود.

وقبل أيام منع "فيسبوك" نتنياهو من إمكانية إرسال رسائل خاصة، بعد تحريضه الدموي ضد المواطنين العرب والقيادة العربية المنتخبة في إسرائيل.

وحرّض نتنياهو في رسالة خاصة أرسلها إلى متابعيه عبر موقع "فيسبوك"، على المواطنين العرب وضد رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة بشكل خاص.

وتوجه النائب عودة على الفور إلى ممثلي شركة "فيسبوك"، وطالبهم بإزالة الرسائل المحرضة ومعاقبة نتنياهو.

وبناء على طلب عودة، أعلنت شركة "فيسبوك" عن تعطيل إمكانية إرسال الرسائل الخاصة في حساب رئيس الوزراء عبر الموقع لمخالفته القوانين.