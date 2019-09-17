الرجوب: انتخاب الأمير الفيصل رئيسا للاتحاد العربي ضرورة ملحة للتطوير

وطن: قال رئيس اتحاد كرة القدم جبريل الرجوب إن الاتحاد العربي ومنذ نشأته شكل عنصر وحدة لأسرة كرة القدم العربية، والحفاظ عليها بمعزل عن التجاذبات التي تشهدها المنطقة.

وأشار الرجوب إلى أن ترشيح الأمير الفيصل لرئاسة الاتحاد حمل في طياته رسالة تؤكد على إرادة المملكة العربية السعودية للنهوض بالاتحاد العربي، وأعادته لموقعه الطبيعي.

ولفت الرجوب إلى أن الأمير الفيصل أكد استعداده لإيجاد كافة الآليات التي من شأنها أن تشكل رؤية استراتيجية جامعة لكافة الاتحادات الأعضاء لتطوير خط إنتاج اللاعبين والفنيين، إضافة لتوحيد القوانين واللوائح تحت مظلة عربية واحدة.