الصحة في غزة تصدر 79 إخطارًا لمنشآت غذائية بغزة خلال شهر آب

وطن: ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، أنها أصدر 79 محضر تفتيش وإخطار وتحفظ على أغذية، ومحاضر ضبط وإغلاقات وتوقف عن العمل، وتحويل ملفات للنيابة العامة للمتابعة خلال شهر أغسطس الماضي.

وأكد مدير دائرة الطب الوقائي بالوزارة مجدي ضهير في بيان للصحة أن الدائرة فتشت خلال الشهر الماضي 596 منشأة، منها 158 منشآت انتاج أغذية.

وبين أن عدد منشآت تقديم الخدمة العامة (مطاعم-فنادق) التي فُتشت بلغت 81 منشأة، وتم مراقبة 73 من مستودعات ومخازن أغذية، في حين تم متابعة 32 من الأسواق الشعبية و252 من المحلات التجارية.

وذكر أن إجمالي عينات الأغذية التي تم فحصها مخبريا خلال أغسطس بلغت 232 عينة، توزعت ما بين عصائر ومشروبات، وألبان ومنتجاتها، وسكاكر وحلويات، وزيوت ودهون ولحوم وأسماك، وبقوليات وخضار وفواكه مجففة وحبوب ومنتجاتها وغيرها من العينات الغذائية المختلفة.

وحول الإجراءات الوقائية، لفت البيان إلى أن القسم يجري عديد من الإجراءات الوقائية أهمها: متابعة حالات التسمم الغذائي والكشف على أغذية ومطابخ المستشفيات وزيارة مقاصف المدارس حيث بلغت عدد جولات التفتيش الصحي 129 جولة تفتيشية.