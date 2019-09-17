الرئيس عباس: انتخابات تونس مثّلت عرسًا ديمقراطيًا

وطن: اعتبر الرئيس محمود عباس الانتخابات الرئاسية في تونس بمثابة عرس ديمقراطي حقيقي، متمنيًا لجمهورية تونس ولشعبها الشقيق مزيدًا من التقدم والازدهار.

جاء كلام عباس خلال رسالة بعثها للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، هنأه فيها بنجاح الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي أعلنت نتائجها عصر اليوم الثلاثاء

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت عصر اليوم حصول المرشح المستقل قيس سعيد على نسبة 18.4% فيما حصل رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي على نسبة 15.6% وحلّ مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو في المرتبة الثالثة بنسبة 12.9%، في حين حلّ وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي رابعا بنسبة 10.7%، ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 7.4 %.

وعليه أعلنت الهيئة عن جولة إعادة للإنتخابات الرئاسية بين المرشح قيس سعيد والمرشح نبيل القروي بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الإنتخابات الرئاسية الثانية بعد الثورة.

وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات التي جرت يوم الأحد 45%، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وشهدت محافظة قبلي أعلى نسبة مشاركة من التونسيين، حيث بلغت 58.89% فيما سجلت محافظة باجة 22% وهي أقل نسبة تصويت.