بوتين سيزور دولة الاحتلال بداية العام القادم

وطن: أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية يوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور دولة الاحتلال في يناير/ كانون الثاني 2020.

وقالت الصحيفة العبرية، إن بوتين يعتزم زيارة "إسرائيل"، للمشاركة في افتتاح نصب تذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية في مدينة القدس.

وستكون هذه الزيارة الأولى لبوتين إلى دولة الاحتلال منذ يونيو/ حزيران 2012.

وأضافت الصحيفة أن بوتين قال خلال اجتماع مع صندوق يهودي للأعمال الخيرية في روسيا الثلاثاء إن بلاده تولي اهتماما كبيرا إلى تطوير علاقاتها مع "إسرائيل".