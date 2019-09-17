رام الله: الصحة تناقش خطتها للاستجابة لأي فاشية إيبولا محتملة

وطن: ناقشت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، مع الجهات الشريكة خطتها للاستجابة لأي فاشية إيبولا محتملة، بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية .

جاء ذلك خلال اجتماع في وزارة الصحة ترأسته وزيرة الصحة مي الكيلة، وضم ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات أممية أخرى، إضافة إلى الوزارات والمؤسسات الشريكة في القطاع الصحي.

يأتي ذلك للاستعداد الفعال للكشف عن الحالات المحتملة بإصابتها بمرض فيروس الإيبولا وتقصي تلك الحالات والإبلاغ عنها بشكل فعال ومأمون وحشد استجابة فعالة لها، نظراً إلى وضع مرض فيروس الإيبولا الآخذ في التطور، وخطر ظهور حالات إصابة بالمرض في بلدان غير متضررة به حالياً.

وقالت الكيلة: إن وزارة الصحة هي المقدم الرئيسي للخدمات الصحية، وهي المسؤولة الأولى عن صحة المواطنين، لذلك فإن نقاش هذه الخطة يهدف لوضع الاستراتيجيات المناسبة للاستعداد في حالة حدوث أي تفشٍّ لهذا المرض لحماية المواطنين وتقديم الرعاية الصحية لهم في حالة حدوث أي وباء لهذا المرض.