الضابطة الجمركية تغلق محطتي محروقات عشوائيتين في محافظة رام الله والبيرة

رام الله- وطن: أغلق جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الثلاثاء، محطتي محروقات عشوائيتين في محافظة رام الله والبيرة.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، أنه بناء على معلومات استخبارية، تمكن الجهاز بمساندة من الشرطة، والأمن الوطني، والارتباط العسكري، من إغلاق محطتي وقود عشوائيتين لبيع الوقود المغشوش، ومصادرة كمية من الوقود المهرب ومضخة للتعبئة، لما تلحقه المحروقات المهربة والمغشوشة من ضرر وخسائر جسيمة بالمركبات والآليات، إضافة إلى الضرر الاقتصادي واستنزاف خزينة الدولة.

وأوضح البيان أنه تم التحفظ على المضبوطات، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.