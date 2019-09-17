عضو مجلس بلدي البيرة ورئيس لجنه التحقيق يرد على نقابة العاملين عبر "وطن": تدخل النقابة بالشؤون الإدارية غير قانوني.. وسنشكل لجنة تحقيق ثانية

رام الله- وطن: قال عضو المجلس البلدي لبلدية البيرة، ورئيس لجنة التحقيق، جعفر الطويل، أن لجان التحقيق في المؤسسات هي لجان نص عليها القانون، ولا يجوز محاسبة موظف أو عقابه من دون أن يمر بإجراءات قانونية، ابتداءً بتشكيل لجنة تحقيق، وأن يعطى كامل حقوقه مثل الدفاع وحق المواجهة بالشهود وبالأدلة.

وفي اتصال مع وطن، قال الطويل إن لجنة التحقيق من حقها أن تنظر في أي خلاف إداري بين الموظفين داخل المؤسسة.

وفي رده على رئيس نقابة العاملين في بلدية البيرة الذي صرّح في وقت سابق اليوم لوطن إن "المخوّل قانويناً بالتحقيق مع الموظفين، هي الجهات السيادية المختصة، مثل الرقابة الإدارية أو هيئة مكافحة الفساد...". قال الطويل "نحن مؤسسة.. وهذا التحقيق إداري، وهيئة مكافحة الفساد اختصاصها ليس إدارياً".

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وأضاف الطويل: "من يعود إلى نصوص قانون الهيئات المحلية، يجد أنه يحق للمجلس أن يشكل لجنة تحقيق في حال وجود شكاوي وفي حالو وجود ما يجب التحقيق فيه".

موضحاً أنه من الممكن أن يتم إهدار المال العام نتيجة سوء إدارة مثل أن يكون "واحد مش قايم بواجبه"، وليس بنية فساد أو اختلاس، وهو ما يندرج تحت بند التحقيق الإداري.

واعتبر الطويل، أن ما يتم الآن بشكل استباقي من قبل لجنة العاملين، من وقفات واحتجاجات أمام البلدية، غير قانوني.

وتطرق الطويل إلى ما أسماه بـ"تدخل لجنة العاملين والنقابات بشكل عام"، معتبراً أن دور النقابات واللجان العمالية يختص فقط فيما يشكل نزاعاً عمالياً بشكل عام، أي أن "القانون فصل ما بين النزاعات العمالية الجماعية التي يكون موضوعها جميع الموظفين والعاملين، وما بين الاختصام مع الإدارة من قبل الموظف"، بحسب قوله.

وأوضح أن القانون حدد المسار الطبيعي للخصومة بين الموظف والإدارة، ابتداءً من حق الدفاع والخضوع للجنة تحقيق قانونية ومن ثم أن يمثُل أمام المجلس البلدي وأن يُواجَه وأن يدافع عن عن نفسه وأن يتخذ المجلس قرارا، وأن يتظلم لدى الوزارة، وإذا شعر الموظف أنه لم يُنصف يصل إلى محكمة العدل العليا.

واستنكر الطويل، الالتفاف على كل هذه الطرق، ومن ثم تقوم النقابات بالتدخل في الشؤون الإدارية للمجالس البلدية وفي المؤسسات العامة، معتبراً تدخلها بأنه "لا يجوز وليس من اختصاص النقابات".

وفي ذات السياق، وصف الطويل الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة اليوم الثلاثاء، بأنه تدخل غير قانوني وهي خطوات استباقية، موضحاً ان لجنة التحقيق لم تنهِ عملها بعد، ولم تصل إلى نتائج.

وفي رده على اتهام النقابة، بأن المجلس البلدي قام سابقاً بفصل أحد الموظفين في البلدية، برغم قيام اللجنة بتبرئته من الاختلاس، قال الطويل، إن ما قيل من قبل النقابة في هذا الموضوع غير صحيح.

وأصح أن ما قامت اللجنة بالتحقيق فيه، لم يكن اختلاساً، إنما حقق مع الموظف بسبب أنه "أساء التصرف كونه عرّض أموال سوق الحِسبة للخطر"، وقال إن اللجنة لم تبرئه، إنما أوصت بفصله، وتم التصديق على قرار فصله.

واعتبر أيضاً أنّ ما أثير اليوم في الوقفة الاحتجاجية أمام البلدية، بأنه حمل إساءات وتهجم على البلدية، وقال أن التعبير عن الرأي والاحتجاج حق مكفول، ولكن الاستثناء كان بالإساءات الصادرة عن الموظفين بحق البلدية.

وقال إن لجنة تحقيق أخرى ستشكل غداً للنظر في الازداراء والتشير بلجنة التحقيق.

هذا وقد حاولت وطن أخذ رأي رئيس المجلس البلدي بخصوص احتجاج العاملين في البلدية، إلّا انه أجّل رده إلى يوم غد.