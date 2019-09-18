نتائج أولية: "أزرق أبيض" يتفوق على "الليكود" بفارق ضئيل و"المشتركة" تتقدم

وطن: أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج أولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، فور إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وبحسب النتائج الأولية، يتقدم حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، بفارق ضئيل على حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، في حين حصلت القائمة العربية المشتركة على ما يتراوح بين 11 إلى 13 مقعداً.

وفي عينة قناة "12" العبرية، حصل "أزرق أبيض" على 34 مقعداً، مقابل 33 لحزب "الليكود" و11 مقعداً للمشتركة، و8 مقاعد لحزب شاس، و8 مقاعد لحزب "اسرائيل بيتنا"، و8 مقاعد لحزب "يهدوت هتوراة"، وحزب يمينا 8 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد، و"العمل-غيشر" 5 مقاعد.

أما عينة قناة "13" العبرية، فجاءت النتائج كالتالي: "أزرق أبيض" 33 مقعدا، الليكود 31 مقعداً، المشتركة 13 مقعداً، شاس 9 مقاعد، إسرائيل بيتنا 8 مقاعد، يهدوت هتوراة 8 مقاعد، يمينا 6 مقاعد، المعسكر الديمقراطي 6 مقاعد، "العمل-غيشر" 6 مقاعد.

وأظهرت عينة قناة "كان" تساوي "أزرق أبيض" و"الليكود" بعدد المقاعد ب32 مقعداً، مقابل 12 مقعداً، وشاس 9 مقاعد، وإسرائيل بيتنا 10 مقاعد، يهدوت هتوراة 8 مقاعد، يمينا 7 مقاعد، المعسكر الديمقراطي 5 مقاعد، "العمل-غيشر" 5 مقاعد. ووفقا لعينات القنوات الثلاثة، لم يتجاوز حزب القوة اليهودية "عوتسما يهوديت" نسبة الحسم.

وبناءً على النتائج السابقة، غير النهائية، فإن تمثيل القائمة العربية المشتركة زاد عن انتخابات نيسان الماضي، كما زاد تمثيل حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف بزعامة افيغدور ليبرمان.