انتخابات الكنيست: "الليكود" و"أزرق أبيض" 32 مقعدا لكل منهما والقائمة المشتركة 12

وطن: أظهرت النتائج غير الرسمية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ22، حصول كل من حزبي "الليكود" و"أبيض-أزرق" على 32 مقعدا لكل واحد منهما، فيما حصلت القائمة المشتركة على 12، بعد فرز نحو 92% من الأصوات.

وأفادت وسائل إعلام عبري، اليوم الأربعاء، بأن النتائج أظهرت أيضا حصول "يسرائيل بيتنو" على 9 مقاعد، و"شاس" 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 8 مقاعد، و"إلى اليمين" 7 مقاعد، و"العمل-غيشر" 6 مقاعد، و"المعسكر الديموقراطي" 5 مقاعد، ولم يتخط "عوتسما يهوديت" نسبة الحسم.

وتشير النتائج على التوجه نحو تعادل بين معسكر اليمين بحصوله على 56 مقعدا وبين معسكر المركز –اليسار الذي حصل على 55 مقعدا، دون حزب "يسرائيل بيتنوا" الذي حصل على 9 مقاعد.

وتصعب هذه النتائج مهمة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس بتشكيل حكومة بشكل منفصل، وتعزز دعوات، أفيغدور ليبرمان، لتشكيل حكومة وحدة، لتفادي إمكانية الذهاب إلى انتخابات ثالثة.

وتأتي هذه النتائج بعد فرز 4055141 من الأصوات، فيما أجلت لجنة الانتخابات الإسرائيلية الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية والذي كان مقررا، ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بسبب التغير الذي أحدث بطريقة فحص وإدخال المعطيات للموقع الإلكتروني للجنة .