استشهاد فلسطينية أطلق جنود الاحتلال النار صوبها على حاجز قلنديا صباحاً

وطن: أعلن وزارة الصحة استشهدت سيدة فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابتها برصاص الاحتلال مع ساعات الصباح الأولى، وذلك على حاجز قلنديا شمال شرق القدس المحتلة.

وأعلنت مواقع إعلام عبرية، استشهاد سيدة فلسطينية، كان قد أطلق الاحتلال النار صوبها صباحًا، بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن في المكان.

وكانت مصادر محلية وشهود عيان، قالوا إن الفتاة لم تكن تشكل خطرًا على الجنود، وأنها أضلت المسلك على الحاجز، فأطلق جنود الاحتلال النار صوبها بشكل مباشر، فجرى إصابتها ثم اعتقالها قبل أن يعلن عن استشهادها لاحقًا.

وذكرت الوكالة الرسمية، أنه رافق إطلاق النار على الفتاة، اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي المتواجدين في المكان، ورشهم بغاز الفلفل، ومنع العمال من الدخول، وإغلاق الحاجز بالاتجاهين.