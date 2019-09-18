وزير الدفاع الياباني: لسنا على علم بأي دور إيراني في الهجمات على السعودية

وطن: قال وزير الدفاع الياباني الجديد تارو كونو يوم الأربعاء إن بلاده لم تتلق أي معلومات مخابراتية تظهر أن إيران لعبت دورا في الهجمات الأخيرة على منشأتي نفط بالسعودية.

وبحسب "رويترز" فقد قال كونو في إفادة صحفية "لسنا على علم بأي معلومات تشير إلى إيران... نعتقد أن الحوثيين هم من نفذوا الهجوم استنادا للبيان الذي يعلنون فيه المسؤولية".

جاءت تصريحات الوزير الياباني بعد اتهمات أمريكية بانها المسؤولة عن الهجمات، وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حمل إيران مسؤولية الهجوم على موقعين نفطيين عائدين لشركة "أرامكو" في السعودية.

كما وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، تكشف فيه عن ما أسمته "أدلة توصلت إليها عن تورط إيران بهذا الهجوم"، حول الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفط تابعة لـشركة "أرامكو".

وتربط اليابان وإيران علاقات ودية حتى في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين طهران وواشنطن.