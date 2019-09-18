مختص بالشأن الإسرائيلي لوطن: القائمة العربية المشتركة ستصبح الرقم (2) والأهم في النظام السياسي الإسرائيلي

رام الله- وطن: أكد الزميل المختص في الشأن الاسرائيلي، عصمت منصور، أن القائمة العربية المشتركة استطاعت أن توحد خلفها كل المصوتين العرب في الداخل المحتل، وهذا رقم غير مسبوق، فنسبة التصويت وصلت الى 60% صوتوا للقائمة المشتركة، والغالبية العظمى من المصوتين العرب (حوالي 90%)صوتوا للقائمة المشتركة. مما يؤكد على أنّ الجماهير العربية التفت حول القائمة المشتركة ونبذت القوائم الصهيونية، وأن الجماهير العربية بالداخل المحتل لديها رغبة بوجود قائمة عربية واحدة، مشيراً إلى أن هذه النسبة تشكل بُشرى تثير الاعجاب.

وقال منصور إن القائمة العربية بحصولها على 12 مقعداً هي التي سترأس المعارضة في حال تشكلت حكومة وحدة وطنية وفق السيناريوهات المطروحة، أيمن عودة سيكون أول رئيس معارضة عربي في الكنيست الإسرائيلي. هذا يعني أن خطابه سيكون رقم (2) في كل المناسبات وافتتاح دورات الكنيست، وهذا مهم جداً، وأهميته تكمن بأنه سيتلقى تقارير أمنية دورية من رئيس الحكومة وقائد الجيش، قيجب ان يجتمعوا معه ويطلعوه على الوضع الأمني، وفي حالات الحرب يجب أن يبلغه رئيس الحكومة بأنهم ذاهبين للحرب، كما يجب أن يكون مطلعاً على مجريات الأمور، وأي ضيف يزور "إسرائيل" يجب أن يجتمع مع رئيس المعارضة، بالتالي هذا يعطيه قوه لطرح قضايا الفلسطينين في الداخل والتأثير لصالحها، وسيستضاف على أنه رئيس المعارضة، ويصبح رقم (2) في النظام السياسي الاسرائيلي بعد رئيس الوزراء.

وكشف منصور خلال حلقة برنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، عن آخر التطورات في الانتخابات الاسرائيلة، "بعد فرز 92% من الأصوات، القائمة العربية حصلت على 12 مقعداً، وهناك تعادل كامل بين الليكود وازرق أبيض، في النهاية لايوجد حسم ولايوجد اي حزب قادر على تشكيل الحكومة بشكل كامل".

وعن الخطوات القادمة في حال تساوي أصوات الليكود مع أرزق أبيض، قال: "الكرة في ملعب رئيس الدولة.. الأحزاب ستذهب بعد تاريخ 25 من الشهر الجاري وتوصي من هو مرشحها لتشكيل الحكومة، القائمة المشتركة وليبرمان يحددان مصير غانتس. ورئيس الدولة يدرك أنه إن كلف نتنياهو او غانتس لن ينجح أي منهما بتشكيل حكومة".

وأضاف: "بالنظر إلى خارطة الأحداث لا يمكن أن يتم الأمر الأ إذا انقلب حزب على نفسه، على الأرجح أن يضغط رئيس الدولة مع ليبرمان لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذا السناريو المرجح".

كما واستبعد منصور أن يتم الذهاب لانتخابات ثالثة، مؤكداً أن رئيس الدولة تعهد بأن يبذل كل جهد كي لا يذهبوا لانتخابات ثالثة، ليبرمان أيضا وكل قادة الأحزاب اجمعوا على أن الذهاب إلى انتخابات ثالثة كارثة سياسية واقتصادية وأمنية.. ولو ذهبوا لن يصوت لهم أحد.

ووفقاً لقرائته لللمشهد الانتخابي، قال منصور إن الخيار الأرجح هو تشكيل حكومة وحدة وطنية (حكومة تناوب) نتياهو موجود في كل الاحوال ولكن من سيتناوب على رئاسة الحكومة أولاً؟ هو السؤال المطروح.

وأوضح منصور أن ترأس نتنياهو الحكومة في أول عامين لن يمكنها مثلاً من تمرير قانون الحصانة، إذ سيجلس في شهر تشرين أول/أكتوبر القادم مع المستشار القضائي الذي سيوصى بتقديم لائحة اتهام ضده.

وتساءل منصور، إن لم يُمرر قانون الحصانة هل سيصبح نتنياهو أول رئيس وزراء يجلس في قفص الاتهام ويحاكم ويعود الى كرسي رئاسة الوزراء؟ هذا سيناريو لا أحد يتخيله، هناك تعقيدات قانونية حول وضع نتنياهو، تعادل بطعم الهزيمة لنتياهو، ليست النتيجة التي أرادها، لقد أراد حكومة قوية برئاسته من دون العرب واليسار والوسط وهذا ما لم يحصل عليه.

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