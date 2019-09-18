فشل انضمام فلسطين للاتحاد البريدي العالمي.. وزيرة الاتصالات السابقة لوطن: "الرفض يعني عدم الحماية ومزيدا من سيطرة الاحتلال على بريدنا"

وطن - ريم أبو لبن: لم تهدأ وتيرة البحث عن أسباب رفض الاتحاد البريدي العالمي ضم فلسطين إليه، والتي لم تعلن بعد وبشكلها الرسمي، ولم تكف أيدي الناشطين عن تداول القضية عبر صفحاتهم على"فيس بوك"، فيما أبدى البعض استغرابا واستهجانا من القرار الذي جاء تحت غطاء " عدم تأمين أصوات كافية" للانضمام.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن 56 دولة قد أيدت طلب فلسطين للانضمام للاتحاد البريدي العالمي من أصل 192 دولة عضو، فيما اعترضت على الانضمام 7 دول، وامتنعت عن التصويت 23 دولة، فيما أن الـ 106 دول الباقية اعتبرت ممتنعة عن التصويت.

وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، صفاء ناصر الدين، قد ابدت استغرابها من رفض الاتحاد البريدي العالمي ضم فلسطين. وقالت لوطن معلقةً على منشور لها كانت قد نشرته على صفحتها الخاصة عبر "فيس بوك" وقبل عدة أيام: " إسرائيل تشعر بالفرح، ورفض الانضمام للاتحاد هو ضد مصلحة فلسطين".

وكتبت ناصر الدين عبر صفحتها الخاصة على "فيس بوك" معلقةً على قرار الرفض :"رحب وزير الخارجية الإسرائيلي كاتز برفض UPU للطلب الفلسطيني للحصول على العضوية، وفقًا للنتائج الرسمية المنشورة في 13 سبتمبر، حيث أيد 56 عضوًا الطلب، وعارضه 7، وامتنعت عن التصويت 23 دولة. ولم يرد 103 أعضاء آخرين، وبالتالي اعتبروا ممتنعين عن التصويت".

وكتبت:"حصلت السلطة الفلسطينية على أقل من نصف الأصوات المطلوبة للقبول في الاتحاد البريدي العالمي، وبالتالي تم رفض طلبهم".

هناك حاجة إلى مزيد من التواجد الدولي والمتابعة!...

وأوضحت ناصر الدين في حديث لوطن، بأن الاتحاد البريدي العالمي اعتبر بأن الدول التي امتنعت عن التصويت رافضة لانضمام فلسطين مما يشكل هذا سببا للنتيجة.

وقالت: "الأمر يحتاج إلى تحرك دولي ومتابعة من قبل السفراء، حيث كنا نجلس في المؤتمرات المنعقدة دوليا والخاصة بالبريد العالمي ومع كل دولة على حدة، حيث نقدم لها معلومات وشروحات، وكنا نتخذ خلال تلك المؤتمرات قرارات مهمة من بينها ( تبادل البريد المغلق لفلسطين)، وذلك كي نحفظ حقنا لأن اسرائيل تقوم بسرقة العوائد في هذا الجانب".

وعن تأثر فلسطين سلباً نتيجة رفض انضمامها لاتحاد البريدي العالمي، أوضحت ناصر الدين بأن " الرفض يعني عدم الحماية، مما سيمنح دولة الاحتلال مساحة أكبر لاتخاذ قرارات في عدة أمور مهمة".

وأوضحت ناصر الدين خلال حديثها، بأن الاتحاد البريدي العالمي قد قدم عدة مشاريع تطويرية لفلسطين، وإنشاء مركز للبريد في مدينة أريحا (2012)، كما ساند فلسطين بالحفاظ على حقوقها في قطاع التبادل المباشر مع الدول واعتبارنا كدولة مستقلة، فيما تم الحصول على عدة قرارات ومن خلال اتحاد البريدي العالمي ولصالح فلسطين، رغم ان فلسطين كانت في ذلك الوقت دولة غير عضو في الأمم المتحدة.

وقالت : "من الانجازات التي تم تحقيقها، حصولنا على شرف الجلوس بالمؤتمرات وتصنيفنا كدولة، حيث كانت فلسطين تجلس وقبل عام 2012 خلف آخر دولة إفريقية وهي (زيمبابوي)، مما يعزز هذا الأمر سيادة الدولة، وكانت دولة الاحتلال في كل مرة تستهجن هذا الأمر سياسياً".

وتابعت حديثها: "فلسطين لن تتوقف عند قرار الرفض رغم عدم حصولنا على الامتيازات التي يقدمها الاتحاد للدول الاخرى، ولكن يجب إعادة فتح الملف ووضعه مجدداً أمام طاولة اتحاد البريدي العالمي، حيث أن فلسطين كانت وعلى الدوام في تواصل مع 53 دول إفريقية، وقد كانت هذه الدول تمنحنا أصواتهم في المحافل الدولية، كما كنا نقدم الدعم الكامل لهم".

وعند السؤال عن الإجراءات التي يمكن اتباعها للرجوع عن الرفض قالت: "من المفترض بأن نعتبر فلسطين ليست مرفوضة، وأن ما حدث هو تقصير في التوجه للدول الممتنعة عن التصويت لانضمامها في الاتحاد، وعلى الجهات المختصة معاودة الجلوس مع تلك الدول واقناعها بالأمر وبأهمية الانضمام لفلسطين".

وأوضحت ناصر الدين أن التباطؤ في التوجه لتلك الدول لا يقع على عاتق وزارة الخارجية فقط، وإنما هذا الدور يقع على عاتق وزارة الاتصالات، فهي جهة الاختصاص بالأمر وهي من تقوم بمتابعة الأمر وبمساعدة وزارة الخارجية والدول الاخرى.

وفي ذات السياق، أبلغتنا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنها ليست "جهة الاختصاص "المخولة بالحديث عن الأمر، لتحيل مسألة الحديث عن رفض القبول في اتحاد البريدي العالمي إلى وزارة الخارجية.

حاولت وكالة وطن للأنباء التواصل عدة مرات مع حسن أبو العيلة، مدير عام الشؤون الإدارية و المالية في وزارة الاتصالات، للحصول على توضيح حول ما نشره قبل عدة أيام وعبر صفحته الخاصة على "فيس بوك"، ولكن لم نحصل على الرد بعد.

وكتب أبو العيلة على صفحته : أشعر بالحزن والاسى الشديد على فشل فلسطين بالانضمام للاتحاد العالمي للبريد".

واقترح خلال منشوره بأن يتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسباب فشل الانضمام، وعلى حد وصفه.

وكتب أيضا : "هذا الاتحاد من أسهل الاتحادات الدولية للانضمام كون مضامينه ذات بعد إنساني وتجاري. فكيف سيكون الحال مع المنظمات الدولة الاخرى".

أما القائم بأعمال مدير عام البريد الفلسطيني، خضر أحمد، لم يؤكد أو ينفي لوطن، خبر رفض طلب فلسطين للانضمام إلى اتحاد البريد العالمي واكتفى بالقول : "سنصدر بياناً بهذا الأمر وفي القريب العاجل".

يعد الاتحاد البريدي العالمي (UPU) والذي أنشئ في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1874في العاصمة "برن" السويسرية أقدم منظمة دولية في العالم، حيث يضم 192 دولة، وهو المحفل الرئيسي للتعاون ما بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي.

وقد أصبح الاتحاد منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة (UN) في 1 تموز/يوليو 1948، وعلى هذا النحو، يساهم الاتحاد البريدي العالمي في وضع سياسات وأنشطة الأمم المتحدة بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وعن الأثر الاقتصادي الذي يخلفه عدم الانضمام للاتحاد، أوضح الباحث والخبير الاقتصادي د. سمير عبد الله في حديث لوطن بأن البريد الفلسطيني سيصبح يُرسل يدوياً إلى الاردن وبترتيب خاص مع شركات النقل التجارية، أو عبر البريد الإسرائيلي في القدس وبذلك فإن دولة الاحتلال ستتحكم بوضع طوابع إسرائيلية ودون اعتراف بالطابع الفلسطيني.

وقال د. عبد الله: "من شروط الانضمام للاتحاد البريدي العالمي بأن تكون الدولة المنتسبة ذات سيادة على أرضها ومعترفا بها، وهذا ما يعطل (الباركود) للبريد، وقد يكون سبباً لرفض طلب الانضمام".

وفي نهاية حديثه قال: "عشنا سنوات طويلة دون بريد، ودولة الاحتلال تريد الابقاء على ذلك، حيث حقق مكاسب من خلال تمرير البريد من خلالها إلى الخارج، وهي تحصد أموالا لادخاله لنا ومن خلالها، بجانب احتجازها للبريد و لعدة أيام".