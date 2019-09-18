97 مستوطنًا وعنصر مخابرات يقتحمون باحات الأقصى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فإن 64 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية، بالإضافة إلى اقتحام 33 عنصرًا من مخابرات الاحتلال.

وكانت ما تسمى "جماعات الهيكل" المزعوم دعت لاستباحة المسجد الأقصى المبارك واقتحامه بشكل مكثف خلال موسم الاعياد اليهودية الذي يبدأ نهاية الشهر الجاري ويستمر حتى الشهر القادم.

وشرعت هذه الجماعات بتكثيف دعواتها وتعميمها عبر مواقعها الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مؤكدة على التنسيق الكامل مع شرطة الاحتلال لتسهيل هذه الاقتحامات.