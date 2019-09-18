نقل الأسير حسام قطناني لزنازين العزل الانفرادي

رام الله- وطن: أكدت عائلة الأسير حسام الدين أحمد قطناني (26عامًا) من سكان مخيم عسكر قضاء مدينة نابلس، يوم الأربعاء، بأن الاحتلال نقل نجلهم إلى زنازين العزل الانفرادي منذ الأحد الماضي.

وأوضح مكتب "إعلام الأسرى" أن الأسير قطناني معتقل منذ تاريخ 12/9/2013، ويقضي حكمًا بالسجن الفعلي مدة 11 عامًا، بعد أن اتهمه الاحتلال بإطلاق النار على جنوده وإصابة أحدهم.

وكان الأسير قطناني تعرض لملاحقة الاحتلال له، وجرى اعتقاله بعد إطلاق الرصاص الحي عليه في مخيمه عسكر، وقد أنهى قبل أيام قليلة عامه السادس في سجون الاحتلال.