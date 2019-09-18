منذ بداية العام.. الاحتلال اعتقل 5 مواطنين على معبر بيت حانون

وطن: قال مدير المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من قطاع غزة، على معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح فروانة عبر صفحته على "الفيسبوك" أن سلطات الاحتلال اعتقلت أمس التاجر يوسف جواد خميس حسان، أثناء مقابلة أمنية على معبر بيت حانون، حيث يعتبر المواطن الخامس الذي يتم اعتقاله على المعبر منذ مطلع العام الجاري.

وأشار إلى احتجاز واستجواب العديد من المواطنين لساعات خلال سفرهم من وإلى قطاع غزة عبر المعبر، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتبار معبر بيت حانون مصيدة لاعتقال المواطنين، ومكانًا للضغط والاستجواب والمضايقات وإعاقة التنقل والحركة من وإلى القطاع.

وجدد فروانة دعوته إلى تثقيف المواطنين وتوعيتهم وتحصينهم من خطر الاعتقال والاحتجاز والاستجواب والإجراءات الإسرائيلية المتبعة مع المواطنين، مؤكدًا في الوقت نفسه على حق المواطنين بحرية الحركة والتنقل.