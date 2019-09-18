الاحتلال يجرف مساحات واسعة من الأراضي شرق قلقيلية

رام الله- وطن: جرفت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قرية حجة، شرق قلقيلية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ، إن جرافات تابعة لجيش الاحتلال، شرعت بأعمال تجريف في أراض تقدر مساحتها بـ145 دونما زراعية، بهدف توسعة المنطقة الصناعية في مستوطنة "كرني شمرون"، المحاذية لأراضي القرية.

وبحسب عضو مجلس قروي حجة تهاني الزهيدي، فإن مساحات كبيرة من هذه الأراضي، مزروعة بأشجار الزيتون، وتعود ملكيتها لنحو خمس عائلات.