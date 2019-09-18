وزير الخارجية الإيراني: اتهامات أمريكا بخصوص الهجمات على السعودية "إلهاء"

وطن: نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية يوم الأربعاء عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله إن إيران ترفض الاتهامات الأمريكية لها بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت موقعين نفطيين سعوديين مطلع الأسبوع وتعتبرها إلهاء عن الحقائق في الشرق الأوسط.

وقال ظريف "يجب على الولايات المتحدة أن تسعى للنظر إلى وقائع المنطقة، بدلا من مجرد اللجوء لاستخدام وسائل الإلهاء. نشعر أن الحكومة الأمريكية تحاول أن تنسى الواقع في المنطقة بشكل ما".

وتنفي طهران المشاركة في الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط سعوديتين يوم 14 سبتمبر أيلول، إحداهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، مما أدى في بادئ الأمر لتوقف نصف إنتاج السعودية النفطي.