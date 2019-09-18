الإغاثة الزراعية تناشد المتطوعين للانخراط في "حملة احنا معكم 2019" في محافظات الضفة الغربية

وطن: رداً على الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي و المستوطنين ضد مزارعينا الصامدين في أراضيهم والتي تتزايد بشكل كبير أثناء موسم قطف ثمار الزيتون في الأراضي الفلسطينية في كافة أرياف المحافظات وحرمانهم من الوصول لأراضيهم.

وعليه فإن الإغاثة الزراعية تناشد المتطوعين للإنخراط في حملتها السنوية لنصرة المزارعين " حملة إحنا معكم " لمساعدتهم و عدم تركهم في مواجهة الإعتداءات منفردين.

بحيث تستهدف الإغاثة الزراعية في "حملة إحنا معكم" الأراضي الزراعية المهددة بالمصادرة و القريبة من جدار الفصل العنصري ، بالإضافة للأراضي التي يتعرض اصحابها لإعتداءات جيش الإحتلال و المستوطنين من خلال اشراك مئات المتطوعين و المتطوعات الفلسطينيين و فلسطيني الداخل و أصدقاء الشعب الفلسطيني و المتضامنين من حول العالم .

وأكد خالد منصور منسق الحملة في الإغاثة الزراعية، أن هذه الحملة جزء من برنامج تعمل علية الإغاثة الزراعية بشكل سنوي يهدف إلى تعزيز صمود المزارعين خاصة في المناطق المهددة بالمصادرة والقريبة من الجدار والمستوطنات والطرق الالتفافية المعرضة للاعتداءات على المزارعين فيها بشكل دوري.

وأضاف منصور أن الإغاثة الزراعية أنهت استعداداتها للبدء في الحملة من خلال حشد كبير من المتطوعين من الجامعات الفلسطينية والتنسيق والترتيب مع المتضامنين أصدقاء القضية و الشعب الفلسطيني، وأن أبواب مكاتب الفروع " مكاتب الإغاثة الزراعية في المحافظات" جاهزة لاستقبال المزيد من المتطوعين من اجل المشاركة بالحملة .

وأكد منصور أن الحملة منفتحة على جميع المؤسسات والجامعات والجمعيات والأفراد من اجل تنسيق الجهود للوقوف جبنا لجنب مع المزارعين في ظل المعيقات و الإعتداءات التي يتعرضون لها .