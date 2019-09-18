الفريق الوطني للهدف 16 يعقد لقاءً بخصوص التحضيرات للمؤتمر الدولي

وطن: عقد الفريق الوطني للتنمية المستدامة للهدف رقم (16)، لقاء في مقر وزارة العدل، بمشاركة ممثلين عن الدوائر الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، للعمل على التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد والذي يحمل عنوان "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، والمنوي عقده بالفترة 9-11/12/2019 في رام الله.

وافتتح اللقاء مدير عام النزاهة والوقاية في هيئة مكافحة الفساد، حمدي الخواجا، مستعرضاً محاور المؤتمر والتي تتضمن القضايا التالية: النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية، والمحور الثاني؛ التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة، تجارب وقصص نجاح في النزاهة والحوكمة المعززة للتنمية المستدامة، الجهود الفلسطينية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة: ما لها وما عليها.

كما واستعرض الورقة المرجعية المتعلقة بمحاور المؤتمر، مبيناً اللجان العاملة لتنظيم هذا المؤتمر.

من جهه أخرى، أبدى أعضاء الفريق استعدادهم للمشاركة بالجهود المبذولة من اجل انجاح هذا المؤتمر، من خلال المشاركة بأوراق عمل أو اللجان أو رئاسة الجلسات ومن خلال الاعلان عن المؤتمر على الصفحة الدولية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة (HUB)، كما وسيقوم الفريق على اعداد بروشور تعريفي عن الفريق وومضة تلفزيونية.

يذكر أن هذا المؤتمر يبحث في اهمية تعاون كافة القطاعات في جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة لدى كافة القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

يشار الى أنه يمكن التسجيل للمشاركة بورقة عمل من خلال الرابط التالي http://www.pacc.pna.ps/events