ترامب يرشح مسؤولا بالخارجية لمنصب مستشار الأمن القومي

رام الله - وطن: أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء ترشيح مستشار جديد للأمن القومي الأميركي خلفا لجون بولتون الذي أقاله الأسبوع الماضي.

ونشر ترامب تغريدة على حسابه في تويتر قال فيه إنه سمّى روبرت أوبراين الذي يتولى حاليا منصب المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن بوزارة الخارجية.

وأشار إلى أن أوبراين "ناجح جدا"في مهامه بملف شؤون الرهائن في وزارة الخارجية،مضيفا: "لقد عملت منذ فترة طويلة معه بجد، وسوف يقوم بعمل رائع".

وكان ترامب أعلن قبل أسبوع إقالة بولتون من منصبه بسبب ما قال إنها إثر اختلاف في الرؤى السياسية، فيما قال الأخير أنه هو من تقدم باستقالته من منصبه.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن فكرة تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران التي أثارها ترامب، أفضت إلى خلاف جديد مع مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون قبل إقالته بفترة وجيزة.