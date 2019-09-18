السعودية: 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز استخدمت في هجوم ارامكو

وطن: عرضت وزارة الدفاع السعودية في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بيانات وصورا وحطام طائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها تشير إلى دور إيران في الهجوم الذي ضرب منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو شرقي السعودية يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركي المالكي إن البيانات المتوفرة تظهر استحالة انطلاق الهجوم من اليمن، وذلك ردا على إعلان جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم.

وأوضح المتحدث أن التحقيقات أشارت إلى أن الهجوم على أرامكو جاء من جهة الشمال، وأنه كان "بلا شك" برعاية إيران، واستخدمت فيه أسلحة إيرانية حسب قوله.

وأضاف أن 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز استخدمت في الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص، وأن بعض الصواريخ لم تصب أهدافها في الهجوم.