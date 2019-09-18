جماعة انصار الله: على الامارات وقف مشاركتها في العدوان اذا ارادت حفظ ابراجها الزجاجية

وطن: كشف المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي تفاصيل عملية استهداف منشأتي "أرامكو" في السعودية.

وقال سريع ان الدمار الذي لحق بالمنشآت المستهدفة أكبر بكثير مما أعلن عنه، مضيفا انه تم الموازنة بين الطائرات النفاثة والعادية واستخدام طائرات تمويه.

واضاف سريع في تحذير وتهديد للامارات " لدينا عشرات الأهداف في أبو ظبي ودبي" مضيفاً "نقول للنظام الإماراتي عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيرا".

وقال سريع: على الامارات وقف مشاركتها في العدوان اذا ارادت حفظ ابراجها الزجاجية