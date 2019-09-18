نتنياهو يُحصن معسكر اليمين ويُصعب المهمة على غانتس لتشكيل الحكومة

رام الله - وطن: اجتمع قادة كتلة اليمين الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في مكتب بنيامين نتنياهو، والتزموا بالحفاظ على كتلة واحدة بقيادة بنيامين نتنياهو، تعمل سوية لتشكيل الحكومة القادمة.

ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة، في ظل تصريح رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أنه يصر على حكومة وحدة تجمع حزبه مع "الليكود" و"كاحول لافان"، رافضا أي سيناريو آخر لتشكيل الحكومة.

وبالنتيجة، ونظرا لتعهدات "كاحول لافان" بعدم المشاركة في حكومة مع نتنياهو، فإن ذلك من شأنه أن يجعل مسألة تشكيل الحكومة أمرا بالغ الصعوبة، ويفتح الباب على مصراعيه أمام انتخابات جديدة ثالثة.

وتقرر في الجلسة تشكيل طاقم مفاوضات مشترك لكافة كتل اليمين و"شاس" و"يهدوت هتوراه"، و"اليمين الجديد" و"البيت اليهودي – الاتحاد القومي" (بعد انفصالهما من كتلة "إلى اليمين".

شارك في اللقاء أيضا ياريف ليفين ويعكوف ليتسمان وموشيه غفني ونفتالي بينيت وأييليت شاكيد وبتسالئيل سموتريتش ورافي بيرتس. وكان الوزير أرييه درعي قد اجتمع مع نتنياهو صباح اليوم لتعذر مشاركته في الاجتماع المسائي.

ومن الواضح أن تشكيل مثل هذه الكتلة سيمنع أي حزب مشارك فيها من إجراء مفاوضات مع غانتس، لتبقى سوية ولا تشارك في حكومة أخرى لا تشارك فيها باقي أحزاب الكتلة. وفي المقابل التزم نتنياهو أمامهم بإدخالهم سوية إلى الحكومة.

وسيكون ضمن طاقم المفاوضات الائتلافي لليكود الوزراء ليفين وزئيف إلكين.

ونقل عن مصادر في اليمين قولها إن نتنياهو يدرك أن كتلة اليمين بقيادته، والتي حصلت على 55 مقعدا بحسب النتائج غير النهائية، لا يستطيع تجاوز 61 مقعدا، وإنما بهدف منع غانتس من تشكيل حكومة.

وقال مسؤولون في الليكود إن نتنياهو يسعى لوضع يكلف فيه غانتس بتشكيل الحكومة بداية، ثم يفشل، وعندها يمكن ممارسة الضغوطات عليه.

ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين في الليكود قولهم إن تصريح نتنياهو وقادة كتل اليمين يدخل الجهاز السياسي في وضع معقد، لأنه يقلص حيز المناورة لكل من نتنياهو وغانتس على حد سواء، خاصة وأن احتمالات مشاركة "كاحول لافان" في حكومة واحدة مع سموتريتش وبيرتس صغيرة جدا، وكذلك أيضا بالنسبة للبيد والحريديين، وبالنتيجة فإن قدرة كل معسكر على تجاوز 61 مقعدا صغيرة جدا.

وقال مسؤولون آخرون إن إعلان نتنياهو عن هذه الخطوة، قبل أن يصل إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، هي بمثابة إعلان نوايا، والقول إنه ضد فكرة حكومة وحدة بين "الليكود" و"كاحول لافان" و"يسرائيل بيتينو".

يذكر أن شاكيد كانت قد أعلنت، يوم أمس، أنها ستوصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة. كما صرح بشكل مماثل، اليوم وقبل الاجتماع، رئيس قائمة "يهدوت هتوراه"، يعكوف ليتسمان، بدون شروط. وهاجم رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان.

وردا على سؤال بشأن استعداده للمشاركة في حكومة واحدة مع ليبرمان، تساءل ليتسمان وجود ليبرمان، وتساءل عمن يكون. وأضاف أنه لن يشارك في حكومة واحدة أيضا مع المرشح الثاني في قائمة "كاحول لافان"، يائير لبيد.

إلى ذلك، ألغى نتنياهو خطابه المقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الشهر الجاري، وبالتالي فإن إلغاء الخطاب يعني إلغاء اللقاء المرتقب له مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

عرب 48