حزب الشعب يهنىء الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة المشتركة

رام الله - وطن: هنأ حزب الشعب الفلسطيني قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة و"القائمة المشتركة" برئاسة الرفيق أيمن عودة، على فوزها في الانتخابات العامة للكنيست التي جرت أمس الثلاثاء.

كما هنأ الحزب في بيان صحفي عموم الجماهير العربية الفلسطينية في مناطق الـ 48 على رفضها لنداءات العدمية السياسية الداعية لمقاطعة الإنتخابات، وعلى تصويتها اللافت لـ"القائمة المشتركة" التي حصلت على المرتبة الثالثة في حجم الكتل النيابية في برلمان دولة الاحتلال "الكنيست الإسرائيلي" الجديد.

وفيما أعرب حزب الشعب في بيان صحفي، مساء اليوم الاربعاء، عن اعتزازه بدور الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وقيادتاها لنضالات الجماهير العربية الفلسطينية، وعن تقديره العالي لانجازاتها وتهانيه للنتائج التي حصلت عليها "القائمة المشتركة" في هذه الانتخابات، أكد الحزب أن النضال العنيد والمبدئي للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحزبها الشيوعي وحلفائه، في الدفاع عن القضية الوطنية الفلسطينية والحفاظ على بقاء وصمود الجماهير العربية وحقوقها في كل الميادين، مكن "القائمة المشتركة" من الحصول على ثقة هذه الجماهير وتحقيق هذا الفوز.

وفي ختام بيانه، أكد حزب الشعب على إن تشكيل "القائمة المشتركة" يعتبر نموذجاّ للعمل الوحدوي، وهو أمر يعزز من وحدة شعبنا ونضالاته المختلفة، مضيفاَ أن حصول القائمة المشتركة على نسبة تصويت عالية في نتائج هذه الانتخابات، يمكنها من القيام بدور مميز وأكثر تأثيراَ في فضح ومواجهة سياسات واجراءات المؤسسات الصهيونية الحاكمة في اسرائيل، والتصدي لممارساتها العنصرية والفاشية المتنامية، وفي تعزيز صمود الجماهير العربية والدفاع عن حقوقها الجماعية والفردية.